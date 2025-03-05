"الاعتذار واجب لفليك بسبب المدخن وطرد تشافي أفضل قرار!" .. برشلونة تخلص أمام بنفيكا من اللعنة والذكريات السيئة

برشلونة يعود لـ"التحليق" أوروبيًا على يد هانز فليك..

"الإصرار أهم شيء في الحياة وليس في كرة القدم فقط".. هذا ما أثبته نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مساء يوم الأربعاء، ضد بنفيكا.

برشلونة ظهر عليه الإصرار الكبير للفوز أمام بنفيكا، على الرغم من "الظروف" التي تعرض لها في المباراة؛ وهو ما تحقق في النهاية بالفعل.

وفاز العملاق الإسباني (1-0) على مستضيفه بنفيكا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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هدف برشلونة الوحيد في شباك الفريق البرتغالي؛ جاء بواسطة النجم المتألق رافينيا دياز، في الدقيقة 61 من عمر القمة الأوروبية.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة، على أرضه ووسط جماهيره، نظيره البرتغالي، يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة القارية الكبيرة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز برشلونة الصعب على بنفيكا، في ليلة الأربعاء الأوروبية..