برشلونة وبنفيكا .. لامين يامال يستعين بروح ميسي ورافينيا يوجه رسالة أخرى إلى صلاح

انتصار سهل للفريق الكتالوني

يبدو وأن الاتحاد الأوروبي كان يعرف جيدًا مدى سهولة مباراة برشلونة وبنفيكا، لذلك وضعها قبل المواجهات الأخرى في ليلة مثيرة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ظهر وكأنه في نزهة أمام نظيره البرتغالي، حيث افتتح التسجيل أولًا عن طريق رافينيا، قبل أن يُعادل نيكولاس أوتاميندي النتيجة بعدها ببضعة دقائق.

السيناريو الذي توقعه البعض أن الليلة ستكون صعبة على برشلونة وجماهيره، ولكنها كانت أسهل ما يمكن ومرت بسلام بفضل ثنائية أخرى من رافينيا ويامال، لتنتهي المباراة 3/1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة شهدت العديد من العلامات البارزة، أهمها هدف يامال الأيقوني في شباك الضيوف، ولكن هناك بعض النقاط الأخرى التي يجب التطرق لها..