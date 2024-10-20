برشلونة وبرشلونة وإشبيلية | فليك يتفوق على "حقبة ميسي" رسميًا.. وليفاندوفسكي يبعث رسالة تهديد للبايرن وريال مدريد!

النادي الكتالوني يمتع ويفوز..

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب إشبيلية بنتيجة 5-1 مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24 من ركلة جزاء و39، وبيدري (28) وبابلو توريه في الدقيقتين 82 و88، بينما جاء هدف إشبيلية عن طريق ستانيس موزامبو في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الـ13.

وخرج الفريق الكتالوني بالعديد من المكاسب من هذه المواجهة، قبل مباراتين كبيرتين أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الكلاسيكو بقمة الليجا.