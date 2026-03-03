Goal.com
Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
أحمد فرهود

المصائب تتوالى.. إصابة مفاجئة لنجم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

متى ستتوقف الإصابات يا برشلونة؟!..

تلقى العملاق الكتالوني برشلونة ضربة جديدة؛ وذلك خلال "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

برشلونة كان قد خسر (0-4) ضد أتلتيكو مدريد، في مباراة "ذهاب" نصف نهائي الكأس؛ والتي أُقيمت في العاصمة الإسبانية.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    إصابة مفاجئة لنجم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

    وفي هذا السياق.. تعرض النجم الفرنسي جول كوندي، ظهير أيمن فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ لإصابة عضلية مفاجئة، في الدقائق الأولى من مواجهة أتلتيكو مدريد.

    كوندي لم يستطع إكمال المباراة؛ ليتم استبداله في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بزميله الإسباني الشاب أليخاندرو بالدي.

    وقتها.. تحوّل البرتغالي جواو كانسيلو إلى الظهير الأيمن، بدلًا من كوندي؛ بينما لعب بالدي في مركزه المعتاد، على الطرف الأيسر.

  • FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لعنة الإصابات تواصل مطاردة نادي برشلونة

    ويُعاني فريق برشلونة الأول لكرة القدم من عديد الإصابات، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ آخرهم متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    وغاب الثنائي عن مواجهة أتلتيكو مدريد، في "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا؛ بالإضافة إلى متوسط الميدان الإسباني الشاب بابلو جافي، الذي يُعاني من الإصابة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ولا يحتمل العملاق الكتالوني أي غيابات طويلة أخرى؛ إذا ما تأكد خطورة إصابة الفرنسي جول كوندي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم.

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    أرقام جول كوندي مع برشلونة منذ 2022

    النجم الفرنسي جول كوندي البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم صيف 2022؛ قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

    صفقة كوندي كلفت خزينة برشلونة، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ50 مليون يورو؛ بينما جدد اللاعب عقده مع الفريق مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2030.

    ومنذ الانضمام للفريق البرشلوني.. سجل النجم الفرنسي 10 أهداف وصنع 22 آخرين، خلال 181 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    مسيرة برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم يقدّم موسمًا جيدًا في 2025-2026؛ تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

    و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 64 نقطة من 26 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل العملاق الكتالوني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث تنتظره مواجهتين "ذهابًا وإيابًا"، ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    وكان برشلونة قد توّج بلقب كأس السوبر الإسباني، مطلع العام الحالي 2026؛ بعد الفوز على أتلتيك بيلباو في المربع الذهبي، ثم ريال مدريد في النهائي.

