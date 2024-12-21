برشلونة وأتلتيكو مدريد | تخاذل ليفاندوفسكي وتعملق أوبلاك يمنحان سيميوني صدارة الليجا

ماذا قدم الثنائي في القمة؟

تلقى برشلونة هزيمة صاعقة أمام أتلتيكو مدريد على ملعب مونتجويك مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

كان برشلونة هو الأفضل على مستوى الأداء طوال فترات المباراة، ونجح في التقدم بهدف مميز لبيدري في الدقيقة 30، لكن الأتلتي رد بهدفين من هجمتين نادرتين عن طريق دي بول وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 60 و90+6.

بهذه النتيجة، تمكن الأتلتي من الفوز أخيرًا في عقر دار البارسا، لأول مرة منذ عام 2006، ليعتلي صدارة ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي خاض مباراة أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبينما كان يان أوبلاك حارس أتلتيكو أحد الأسباب الرئيسية في فوز فريقه، كان روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا أحد أسباب الخسارة، وهو ما نستعرضه فيما يلي: