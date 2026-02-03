ليلة الإعلان رسميًا عن الترشح لنهائي دوري أبطال أوروبا.. الشرطة تحقق في سرقة ثنائي برشلونة

أعرب نادي برشلونة رسميًا عن نيته المشاركة في عملية الترشح الأولية لتنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029، مقترحاً أن تكون مدينة برشلونة هي الوجهة المستضيفة وملعب "سبوتيفاي كامب نو" هو المسرح لهذه المباراة الختامية.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون الكامل مع مجلس مدينة برشلونة والحكومة الكتالونية، وبدعم من الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بصفته المضيف والمنظم المشارك، على أن يخضع الأمر برمته لموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح النادي أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة التقييم والتحليل التمهيدية، حيث قامت المؤسسات الثلاث المعنية بتقديم الوثائق الأولية المطلوبة للمضي قدماً في الإجراءات والسماح لليويفا بتقييم مدى ملاءمة الملف الكتالوني لاستضافة هذا الحدث المرموق.

ومن المقرر أن تكتمل هذه العملية بإرسال الملف النهائي الكامل الذي يضم كافة الضمانات والوثائق المطلوبة في أوائل شهر يونيو من عام 2026، لضمان استيفاء كافة المعايير التي تجعل النادي مؤهلاً لاستضافة النهائي الحلم.