تسبب في جدل كبير .. حكم إسباني يكشف سر إلغاء هدف أوساسونا ضد برشلونة!

أحكم برشلونة قبضته على قمة ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن تجاوز عقبة أوساسونا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الليجا.

وبعد شوط أول غابت عنه الأهداف، انتفض الفريق الكتالوني في النصف الثاني من المواجهة، ليحسم النقاط الثلاث بفضل تألق البرازيلي رافينيا، الذي هز الشباك مرتين في الدقيقتين 70 و86، مانحًا فريقه فوزًا مستحقًا على أرضه.

وواصل برشلونة بذلك عروضه القوية في المسابقة، مسجلًا انتصاره السابع تواليًا، والرابع عشر خلال الموسم الجاري من أصل 17 مباراة، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب ويؤكد تفوقه في سباق المنافسة.

وساهم بيدري في صناعة الهدف الأول، ليواصل بريقه في الجانب الهجومي، بعدما قدّم تمريرته الحاسمة الثالثة على التوالي في مباريات الدوري، في رقم مميز يتحقق له لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، موسعًا الفارق إلى سبع نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي ديبورتيفو ألافيس في الجولة ذاتها.على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى قريبًا من مناطق الهبوط، حيث يفصله فارق الأهداف فقط عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية.