برايتون ومانشستر سيتي | الأسد أصبح "فأرًا".. جوارديولا يخلف وعده مع هالاند!

ماذا حدث؟

تلقى مانشستر سيتي هزيمة صادمة أمام برايتون بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم التقدم بهدف عن طريق إرلينج هالاند في الشوط الأول، إلا أن النادي السماوي استقبل هدفين في الشوط الثاني، ليواصل سلسلة نتائج سلبية غير مسبوقة، تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وتعد الهزيمة هي الرابعة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعد "توتنهام بكأس الرابطة (2-1) وبورنموث بالدوري (2-1) وسبورتنج لشبونة بدوري الأبطال (4-1)".

بهذه النتيجة، بقي رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين وراء المتصدر ليفربول، الذي خاض مباراة أقل، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 19 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.