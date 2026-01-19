أسطورة إيطاليا يسخر من "بانينكا" براهيم دياز .. ووليد الركراكي وكلود لوروا يكشفان حقيقة اتفاقية "تعمد" إهدار ضربة جزاء المغرب أمام السنغال

المنتخب المغربي؛ مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025، التقى بنظيره السنغالي أمس الأحد، حيث نهائي البطولة، في لقاء صاحبه زخمًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا.

الوقت الأصلي للمباراة شهد إلغاء هدف مشكوك في صحته لصالح أسود التيرانجا، ليكون الشرارة الأولى للجدل الذي صاحب النهائي.

بعد إلغاء هدف السنغال، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، مشكوك في صحتها كذلك، ما دفع السنغاليين للاعتراض بقوة حتى وصل الأمر لحد الانسحاب من المباراة، قبل أن تستأنف بعد ذلك بشكل طبيعي بعدما طالب ساديو ماني زملاءه بالعودة للملعب من جديد.

لكن المفاجأة الأكبر كانت في طريقة تنفيذ براهيم دياز لضربة الجزاء بعد عودة السنغاليين للملعب، إذ سددها بطريقة "بانينكا" بغرابة شديدة، فكانت في متناول يد الحارس إدوارد ميندي وكأنه في حصة تدريبية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (0-0).

بينما كانت الصدمة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الإضافي الأول، وقتما نجح بابي جاي في إحراز هدف السنغال الوحيد بتسديد سكنت يسار الحارس ياسين بونو، منحت اللقب القاري لأسود التيرانجا.