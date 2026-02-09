AFP
"بدون كريستيانو رونالدو، لن يشاهد أحد الدوري السعودي للمحترفين" - توني كروس يدافع عن نجم النصر بعد الإضراب
إضراب رونالدو المستمر
وفقًا لصحيفة A Bola، عاد رونالدو بالفعل إلى التدريبات مع نادي النصر بعد أن غاب عن آخر مباراتين احتجاجًا على صفقات الانتقالات في يناير. وقد حدد نادي النصر موعد عودته في المباراة ضد الفاتح نهاية الأسبوع المقبل. سيلعب نادي النصر ضد أركاداغ في تركمانستان في دوري أبطال آسيا 2 في منتصف الأسبوع، لكن رونالدو لن يشارك في تلك المباراة.
الآن، دافع زميله السابق كروس، الذي لعب إلى جانب البرتغالي في ريال مدريد، عن تصرفاته، مؤكدًا أن لا أحد سيشاهد الدوري السعودي للمحترفين إذا لم يكن نشطًا في المسابقة.
وقال في بودكاسته، وفقًا لـ O Jogo: "الدوري السعودي ظاهرة غريبة. لم يسمع أحد به قبل وصول كريستيانو رونالدو، والآن يقللون من شأن الرجل الذي وضعهم على الخريطة العالمية. إذا غادر كريستيانو غدًا، فسوف يفقد هذا الدوري كل سحره. بدون رونالدو، لن يشاهد أحد الدوري السعودي".
نوبة غضب رونالدو
اتخذ رونالدو قرارًا بالانسحاب من المنافسة للعب مع نادي النصر، بعد أن رأى صندوق الاستثمارات العامة، مالك الأندية الأربعة الرائدة في البلاد، يسمح لكريم بنزيمة بالانتقال من الاتحاد إلى الهلال، مما عزز منافسي النصر الأقرب على اللقب.
ومع ذلك، انتقدت الدوري السعودي للمحترفين رونالدو على تصرفاته، وأصدرت بيانًا جاء فيه: "الدوري السعودي للمحترفين مبني على مبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل وفقًا للقواعد نفسها.
"الأندية لها مجالس إدارتها الخاصة، ومسؤولوها التنفيذيون، وقيادتها الكروية. القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تقع على عاتق تلك الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. هذا الإطار ينطبق بالتساوي على جميع أندية الدوري.
لقد انخرط كريستيانو بشكل كامل مع نادي النصر منذ وصوله ولعب دورًا مهمًا في نمو النادي وطموحاته. مثل أي منافس من النخبة، يريد الفوز. لكن لا يوجد فرد - مهما كان مهمًا - يقرر قرارات تتجاوز ناديه.
"تُظهر عمليات الانتقال الأخيرة هذه الاستقلالية بوضوح. فقد عزز أحد الأندية قوته بطريقة معينة. واختار نادٍ آخر نهجًا مختلفًا. كانت تلك قرارات اتخذتها الأندية في إطار المعايير المالية المعتمدة.
"تنافسية الدوري تتحدث عن نفسها. مع فارق بضع نقاط فقط بين الأربعة الأوائل، فإن السباق على اللقب لا يزال مفتوحًا. هذا المستوى من التوازن يعكس نظامًا يعمل على النحو المنشود.
"يظل التركيز على كرة القدم - على الملعب، حيث تنتمي - وعلى الحفاظ على منافسة موثوقة وتنافسية للاعبين والمشجعين".
طموحات رونالدو
يحصل رونالدو حاليًا على حوالي 400 ألف جنيه إسترليني في اليوم، لكنه كان عنصرًا أساسيًا في صراع ناصر على اللقب هذا الموسم.
سجل 17 هدفًا في 18 مباراة بالدوري، وحتى أنه طُلب منه ألا يتقاعد أبدًا، على الرغم من أنه احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الحادي والأربعين.
قال الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس: "كريستيانو لا يمكنه التوقف أبدًا. إذا قرر التوقف عن اللعب، سأتصل به وأطلب منه ألا يتوقف. إنه أحد اللاعبين الذين يمثلون الكثير، سواء بالنسبة للأندية أو المنتخب الوطني أو الأطفال أو اللاعبين الشباب. لا يجب أن يتوقف عن لعب كرة القدم أبدًا، حتى لو كان ذلك بساق واحدة أو زحفًا. إنه ينقل الكثير من القوة والطاقة إلى أي فتى يريد أن يبدأ".
"بالنسبة لأولئك الذين يحبون كريستيانو وكرة القدم، فإن رؤيته يواصل صنع التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية أمر رائع. اللاعب الوحيد الذي سجل 1000 هدف كان بيليه، لكن كريستيانو يمكن أن ينضم إلى القائمة. أراه سعيدًا وواثقًا في الدوري السعودي. أنا متأكد تمامًا من أنه سيصل إلى هذا الإنجاز. إنه لا يصاب أبدًا. يواصل اللعب بشكل جيد، إنه نموذج يحتذى به، البرتغال تستحق التهنئة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يلعب النصر ضد فتح في مباراة الدوري المقبلة نهاية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يعود رونالدو إلى التشكيلة الأساسية.
