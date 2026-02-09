"بدون كريستيانو رونالدو، لن يشاهد أحد الدوري السعودي للمحترفين" - توني كروس يدافع عن نجم النصر بعد الإضراب

وفقًا لصحيفة A Bola، عاد رونالدو بالفعل إلى التدريبات مع نادي النصر بعد أن غاب عن آخر مباراتين احتجاجًا على صفقات الانتقالات في يناير. وقد حدد نادي النصر موعد عودته في المباراة ضد الفاتح نهاية الأسبوع المقبل. سيلعب نادي النصر ضد أركاداغ في تركمانستان في دوري أبطال آسيا 2 في منتصف الأسبوع، لكن رونالدو لن يشارك في تلك المباراة.

الآن، دافع زميله السابق كروس، الذي لعب إلى جانب البرتغالي في ريال مدريد، عن تصرفاته، مؤكدًا أن لا أحد سيشاهد الدوري السعودي للمحترفين إذا لم يكن نشطًا في المسابقة.

وقال في بودكاسته، وفقًا لـ O Jogo: "الدوري السعودي ظاهرة غريبة. لم يسمع أحد به قبل وصول كريستيانو رونالدو، والآن يقللون من شأن الرجل الذي وضعهم على الخريطة العالمية. إذا غادر كريستيانو غدًا، فسوف يفقد هذا الدوري كل سحره. بدون رونالدو، لن يشاهد أحد الدوري السعودي".