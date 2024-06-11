"بدأها بلمحة أبوية وأنهاها بلوحة فنية" .. كريستيانو رونالدو ملك الإنسانية في مباراة البرتغال وإيرلندا

إبداعات كريستيانو رونالدو تتواصل..

"هل تعتقدون أنه انتهى أو أنه غير قادر على اللعب أساسيًا في اليورو؟".. إذا كنتم تظنون ذلك، فأنتم على خطأ؛ هذا هو ما أثبته الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أمام إيرلندا، في المباراة الدولية الودية.

البرتغال ضربت بقوة، مساء يوم الثلاثاء، في آخر التجارب الودية، قبل المشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ وذلك بالفوز (3-0) على إيرلندا.

وتتواجد البرتغال في المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو؛ إلى جانب منتخبات "تركيا، جمهورية التشيك وجورجيا".

وقدّم رونالدو، لوجة إبداعية منذ وضع قدمه على أرضية الملعب، وحتى إطلاق صافرة نهاية المباراة الودية أمام إيرلندا؛ حيث ساهم بقوة في الانتصار البرتغالي الكبير.

وبالتالي.. أكد كريستيانو جاهزيته بدنيًا وفنيًا، لبطولة اليورو؛ على الرغم من النهاية الحزينة لموسم 2023-2024، مع نادي النصر السعودي؛ بعد الخسارة أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز المشاهد من ظهور الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مباراة البرتغال وإيرلندا "الودية"..