"بدأت بقضايا تزوير واعتداء بالضرب وصولًا لأموال الوليد بن طلال" .. 10 سنوات من تشويه سمعة أنمار الحائلي بسبب الاتحاد

10 سنوات عانى فيها أنمار الحائلي بسبب الاتحاد..

SHAHID

أنمار الحائلي.. اسم اقترن دائمًا بالمحاكم والقضايا المثيرة للجدل في الشارع السعودي؛ منذ أن كان عضوًا شرفيًا في نادي الاتحاد، وصولًا إلى رئاسة هذا الكيان الرياضي العملاق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وتولى الحائلي رئاسة نادي الاتحاد لأول مرة، في عام 2017؛ إلا أنه تم عزله من منصبه سريعًا، بقرار من الهيئة العامة للرياضة وقتها، برئاسة تركي آل الشيخ.

هذا الرجل المثير للجدل، عاد لرئاسة العميد الاتحادي مجددًا، في عام 2019؛ حيث ظل في منصبه منذ ذلك الوقت، إلى أن أعلن رحيله رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ونجح الحائلي في ولايته الثانية؛ في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى التتويج بلقبي دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

لكن.. نتائج الفريق الاتحادي، تدهورت بشكل مرعب، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، لتنقلب الجماهير على الحائلي ومجلس إدارته؛ وهو الأمر الذي دفعه لإعلان رحيله.

ما واجهه الحائلي في الأيام الماضية، لم يقتصر على الهجوم الجماهيري فقط، بسبب سوء النتائج؛ بل وصل إلى بعض الاتهامات الخطيرة؛ سواء المالية أو الإدارية.

وفي الحقيقة.. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحائلي إلى مثل هذه الاتهامات، فتاريخه الرياضي بالكامل مع نادي الاتحاد، مقترن بالأزمات والقضايا مثلما ذكرنا سابقًا؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "GOAL"، في السطور التالية..