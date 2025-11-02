بداية حقبة اقتصادية جديدة .. ريال مدريد يستعد لتدشين سوقًا في سانتياجو برنابيو!

يستعد نادي ريال مدريد لتدشين مرحلة جديدة كليًا في تاريخ ملعبه الأسطوري "سانتياجو برنابيو"، عندما يفتح "سوق برنابيو" أبوابه رسميًا يوم الثلاثاء القادم، الموافق 4 نوفمبر، هذا المشروع لا يمثل مجرد إضافة خدمية، بل هو حجر زاوية في رؤية النادي لتحويل الملعب إلى وجهة ترفيهية واقتصادية تعمل على مدار 365 يومًا في السنة، متجاوزًا وظيفته التقليدية كمجرد ملعب للمباريات.

ويأتي هذا الافتتاح كخطوة أولى ملموسة لجني ثمار مشروع التجديد الضخم الذي كلف النادي أكثر من مليار يورو، والذي يهدف إلى جعل "سانتياجو برنابيو" الملعب الأكثر حداثة وتنوعًا في العالم، ومصدرًا لإيرادات ضخمة تضمن للنادي استقراره المالي وتفوقه المستقبلي.