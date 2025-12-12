أسدل الستار أخيرًا عن أزمة محمد صلاح، مع فريقه ليفربول، وعاد إلى قائمة الريدز، التي تواجه برايتون، يوم غد السبت في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، بعد أيام من التوتر والمشاكل مع المدرب أرني سلوت.
بداية الانفراجة.. صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون!
جلسة مصارحة وشروط صارمة
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن الأزمة بين صلاح ومدربه، انتهت بعد جلسة مصارحة وجهًا لوجه بين الثنائي، صباح اليوم في مقر تدريبات الفريق الإنجليزي، وسيكون متواجدًا في قائمة ليفربول، للمباراة الهامة أمام برايتون.
وأشارت الصحيفة أن تصريحات صلاح، التي خرج بها الأسبوع الماضي تسببت في حالة غضب كبيرة لدى إدارة ليفربول، والمدرب سلوت، مما دفع المدرب الهولندي وبدعم من المدير الرياضي، إلى استبعاد الفرعون المصري، من مواجهة الفريق الأخيرة أمام إنتر، في دوري أبطال أوروبا.
ولم يشارك صلاح، في مباراة فريقه أمام إنتر، يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الريدز، بهدف دون رد، سجله المجري دومنيك سوبوسلاي، من علامة الجزاء في الوقت القاتل من المباراة.
قرار سلوت
كان المدرب الهولندي، في وقت سابق وأثناء المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون، أوضح أنه سيتحدث مع صلاح، وقال عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الفرعون المصري في المباراة: " المرة القادمة التي أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه وليس هنا. سأتحدث إليه اليوم، والنتيجة ستحدد كيف ستبدو الأمور غدًا".
وعندما طُرح عليه سؤال حول ما إذا كان صلاح مطالبًا بتقديم اعتذار، أجاب بلهجة مقتضبة: "اعتذار؟ عادةً أقول لقد حصلت على أسئلتك الثلاثة!".
وأتم سلوت حديثه عن مستقبل صلاح، وقال: "هل أريد له أن يبقى صلاح؟ طريقة أخرى للسؤال ولكن المرة القادمة التي سأتحدث فيها عن مو ستكون معه. ليس لدي أسباب لعدم رغبتي في بقائه".
الرقصة الأخيرة
بعد نهاية الأزمة وعودة صلاح، إلى قائمة الريدز لمواجهة برايتون، ستتجه الأنظار إلى ملعب آنفيلد، الذي يستضيف المباراة، خاصة وأنها ستكون الأخيرة للفرعون المصري، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تنطلق يوم 21 ديسمبر الحالي، في المغرب.
وتكاثرت الأنباء الصحفية في الفترة الماضية أن صلاح، قد يرحل عن صفوف ليفربول، خلال فترة الميركاتو الشتوي، مما يزيد من أهمية مباراة ليفربول، حيث أنها قد تكون المباراة الأخيرة لهداف فريقها على ملعبه، إن صحت التوقعات ورحل في فترة الانتقالات القادمة.
اجتماع غامض
في الساعات الأخيرة كشفت تقارير صحفية عن جلسة سرية، جمعت صلاح، مع جوردان هندرسون، في أحد مطاعم العاصمة الإنجليزية لندن، وأرجحت الصحف الإنجليزية، أن صلاح، كان يستفسر من زميله السابق، عن الحياة في السعودية، خاصة وأن هندرسون، سبق وأن ارتدى قميص نادي الاتفاق.
وكشفت صحيفة "ذا صن" يوم الاثنين الماضي أن صلاح هدف لنادي الهلال، وفي الخميس أكد مسؤول الدوري السعودي عمر مغربل أن صلاح مُرحب به في السعودية.
موقف ليفربول
يواجه فريق ليفربول الأول لكرة القدم أزمة كبيرة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على الصعيدين المحلي والأوروبي.
محليًا، ودع الريدز بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، كما خسر لقب درع المشجعين في مستهل الموسم، ما يمثل بداية صعبة للنادي. وفي مسابقة الدوري الإنجليزي، يحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر آرسنال.
أوروبيًا، لم يختلف الحال كثيرًا، إذ يحتل الفريق المركز الثامن في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 برصيد 12 نقطة بعد مرور 6 جولات من مرحلة المجموعات.
ويستعد الريدز، لاستضافة برايتون، يوم السبت على ملعب آنفيلد، قبل أن يحل ضيفًا ثقيلًا على توتنهام يوم الأحد 20 ديسمبر، في الجولة السابعة عشر من البطولة، بعدها يواجه وولفرهامبتون، ثم ليدز يونايتد.