كريستيانو رونالدو يخطو خطوة نحو عالم رياضة فنون القتال المختلطة (MMA)، حيث أعلن النجم البرتغالي، عن الانضمام إلى مشروع جديد بالتعاون مع إيليا توبوريا، أسطورة (UFC).
بجانب كرة القدم .. كريستيانو رونالدو ينضم إلى فنون القتال المختلطة!
تأثير رونالدو يرفع أسهم الاتحاد الجديد
تأسس اتحاد (WOW FC) بطموح متواضع، لكنها سرعان ما أصبحت واحد من أسرع منظمات رياضة فنون القتال المختلطة (MMA) نمواً في أوروبا خلال العام الماضي، ارتفع عدد الحضور بنسبة تزيد عن 400 في المائة.
بيعت أكثر من 5000 تذكرة بشكل مستمر، ويصل البث المباشر الآن إلى أكثر من 170 دولة، من المتوقع أن يؤدي وصول رونالدو إلى تسريع توسع WOW في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وسيتجاوز دوره الرياضة، حيث يهدف WOW إلى الجمع بين الثقافة والموضة والترفيه والتعليم.
- Getty Images Sport
ماذا قال رونالدو؟
في بيان له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال رونالدو: "أنا متحمس لمشاركة خبر هام، سأصبح مساهمًا في WOW FC نحن نتشارك القيم التي أؤمن بها حقًا - الانضباط والاحترام والمرونة والسعي الدائم للتميز. WOW FC تبني شيئًا فريدًا وقويًا، وأنا فخور بالانضمام إلى هذا المشروع للمساعدة في الارتقاء بهذه الرياضة وإلهام الجيل القادم".
من جانبه رحب توبوريا، نجم UFC برونالدو وقال: "انضمام كريستيانو رونالدو إلى WOW FC هو لحظة قوية لهذه الرياضة. إنه يمثل أعلى معايير الاحترافية والعمل الجاد والتميز العالمي. معًا، سنرتقي برياضة الفنون القتال المختلطة إلى آفاق جديدة ونلهم الرياضيين والمشجعين حول العالم ليؤمنوا بأن كل شيء ممكن".
من التنافس إلى الشراكة
تشكل هذه الشراكة تحولًا ملحوظًا في العلاقة بين رونالدو وتوبوريا، اللذين تبادلا الانتقادات اللاذعة قبل عام واحد فقط. قبل UFC 308 في أكتوبر 2024، أعلن رونالدو دعمه العلني لماكس هولواي لينتزع لقب توبوريا، مدعيًا أن الإسباني يتحدث كثيرًا ولم يهزم أفضل اللاعبين.
رد توبوريا بحدة في ذلك الوقت: "الشخص الذي سأدعوه شخصيًا إلى ميامي، هو ليونيل ميسي لأنه يعيش هناك، لذا فليذهب كريستيانو إلى الجحيم طالما أن ميسي موجود. بصراحة، لم أفهم ذلك. شاهدت مقطع الفيديو الذي ظهر يتحدث عن أنني أتحدث كثيرًا. إذا قال كريستيانو ذلك، فهناك شيء لا يبدو منطقيًا بالنسبة لي. كريستيانو يتحدث دائمًا".
إلى جانب مشروعه في فنون القتال المختلطة، كان رونالدو يبني بهدوء محفظة واسعة خارج كرة القدم. أحدث إضافة هي نادي (Vega Private Members Club)، المقرر افتتاحه في مدريد قبل نهاية العام. ووفقًا لشبكة الإسبانية (ليبرتاد ديجتال)، يتم تطوير المشروع بالتعاون مع رجل الأعمال إينيجو أونييفا ومجموعة الضيافة (مابل)، التي يملكها رونالدو ورجل الأعمال مانويل كامبوس جوالار.
وسيغطي النادي الحصري للغاية، الواقع في منطقة (جولدن مايل)، مساحة 1000 متر مربع، وسيتميز بحظر استخدام الهواتف المحمولة، ومكاتب خاصة، ومناطق عمل مشتركة، وحتى استوديو بودكاست خلال النهار. في الليل، سيتحول إلى مركز خاص لتناول الطعام وتناول الكوكتيلات.
عندما سُئل عن تقاعده، قال في مقابلة مع بيرس مورجان في وقت سابق من هذا الشهر: "قريبًا. أعتقد أنني سأكون مستعدًا. سيكون الأمر صعبًا بالطبع. سيكون صعبًا، نعم. ربما سأبكي، نعم... سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكنني أعددت مستقبلي منذ أن كنت في الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمري. لذا أعتقد أنني سأكون قادرًا على تحمل هذا الضغط".
وأضاف: "لا شيء يضاهي الأدرينالين الذي نشعر به في كرة القدم عند تسجيل هدف. لكن لدي شغف آخر. عندما أتقاعد سيكون لدي المزيد من الوقت لنفسي، والمزيد من الوقت لعائلتي، لتربية أطفالي. أريد أن أكون أكثر ارتباطًا بأسرتي، وأكثر حضورًا. وأيضًا، أن يكون لدي هواياتي الخاصة. أحب مشاهدة UFC، والمباريات. أحب رياضة البادل. أحب شركاتي وأريد أن أتعلم المزيد عنها. لن أكون يوتيوبر بالطبع، لكنني أريد أن أكون هناك. سأقضي المزيد من الوقت في التعلم. أعتقد أنني سأفعل أشياء مضحكة وأشياء لم أعتد على فعلها من قبل. لأنني أعيش كرة القدم 24 ساعة لفعل الأشياء الصحيحة والأداء الجيد".
- Getty Images Sport
ما هو مستقبل رونالدو؟
رونالدو لديه عقد مع النصر حتى عام 2027، ومن المتوقع أن يقود البرتغال في المحفل العالمي خلال كأس العالم 2026. لكن قبل ذلك، لا يزال مصمماً على قيادة النصر إلى لقب دوري روشن السعودي، الذي ظل بعيد المنال منذ انتقاله إلى الشرق الأوسط. ويحتل الفريق حاليًا صدارة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من تسع جولات، وسيعود إلى الملاعب لمواجهة النجمة في 21 ديسمبر.