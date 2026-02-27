Goal.com
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ومعرفة منافس ريال مدريد وبرشلونة والبقية ..

شاهد البث المباشر لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من هنا

تُعتبر الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة بداية الإثارة الحقيقية، حيث تتحول المنافسة إلى مواجهات مباشرة ومكثفة تثير حماس الجماهير حول العالم.

وفي النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي قبل الوصول إلى هذا الدور.

ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، مانشستر سيتي وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات ثمن النهائي لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية نعرفها في البث المباشر للقرعة.

كما تشهد القرعة أيضًا معرفة مسار الفرق حتى المباراة النهائية.

موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

  • نتائج قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    أسفرت القرعة عن النتائج الآتية:

    الفريقالمنافس المحتمل
    أتلتيكو مدريدتوتنهام/ليفربول
    نيوكاسل يونايتدتشيلسي/برشلونة
    بودو/جليمتمانشستر سيتي/سبورتنج لشبونة
    باير ليفركوزنبايرن ميونخ/آرسنال
    جلطة سرايتوتنهام/ليفربول
    باريس سان جيرمانتشيلسي/برشلونة
    ريال مدريدمانشستر سيتي/سبورتنج لشبونة
    أتالانتابايرن ميونخ/آرسنال
  • ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تأهلت الفرق التالية عن طريق الملحق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:-

    الفريق
    آرسنال
    بايرن ميونخ
    ليفربول
    توتنهام
    برشلونة
    تشيلسي
    سبورتينج لشبونة
    مانشستر سيتي
    أتلتيكو مدريد
    نيوكاسل يونايتد
    بودو/جليمت
    باير ليفركوزن
    أتالانتا
    ريال مدريد
    باريس سان جيرمان
    جلطة سراي

  • ما موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة؟

    موعد قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 هو الجمعة 27 فبراير 2026.

    وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.

    يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

    كما سيتم بث القرعة عبر يوتيوب.

    الحدث الموعدالقنوات الناقلة
    قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026الجمعة 27 فبراير 2026
    14:00 السعودية، 13:00 مصر    		 YouTube
    beIN Sports

  • ما نظام قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تحظى قرعة دور الـ16 باهتمام واسع، لما تمثله من محطة مفصلية في مشوار الأندية نحو الأدوار الإقصائية، إذ لا تقتصر أهميتها على تحديد المواجهات فحسب، بل تمتد لتشكيل المسار الكامل لكل فريق في جدول البطولة.

    ويعتمد نظام القرعة على ترتيب الأندية في ختام مرحلة الدوري، حيث يتم تصنيف الفرق الثمانية الأولى وتقسيمها إلى أربعة أزواج وفق مراكزها، فيجمع الزوج الأول صاحبي المركزين الأول والثاني، ويليه الثالث والرابع، ثم الخامس والسادس، وأخيراً السابع والثامن. ويتم التعامل مع كل ثنائي كوحدة مصنفة خلال عملية السحب، بما يضمن توزيعاً متوازناً بين جانبي الجدول.

    وتُجهز لهذه العملية أربعة أوعية، يضم كل وعاء اسمَي فريقين من كل زوج بحسب ترتيبهم، على أن تبدأ عملية السحب من الزوج الأقل ترتيباً، أي صاحبي المركزين السابع والثامن، وصولاً إلى الأعلى تصنيفاً، وهما الأول والثاني.

    ولا تهدف القرعة هنا إلى تحديد الخصم بشكل مباشر، بقدر ما تركز على توزيع الفرق المصنفة على جانبي جدول البطولة، حيث يتم سحب كرة واحدة من الوعاء، والفريق الذي يظهر اسمه أولاً يُوضع في المكان المخصص له في أحد جانبي المسار، بينما يُخصص للفريق الآخر من نفس الزوج الموقع المقابل في الجانب الآخر تلقائياً، لضمان عدم تواجدهما في نفس المسار.

    ويُكرر الإجراء ذاته مع بقية الأزواج، ما يؤدي في النهاية إلى رسم خريطة واضحة لطريق الفرق المصنفة في الأدوار الإقصائية، مع الحفاظ على أفضلية الترتيب الذي حققته خلال مرحلة الدوري.

  • الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    تم تحديد الطريق إلى النهائي كالآتي:

    ملحق دور الـ 16دور الـ 16ربع النهائينصف النهائيالنهائي
    باريس سان جيرمانبرشلونة/تشيلسي   
    جلطة سرايليفربول/توتنهام
    ريال مدريدسبورتنج لشبونة/مانشستر سيتي 
    أتالانتاآرسنال/بايرن ميونخ
    نيوكاسل يونايتدتشيلسي/برشلونة  
    أتلتيكو مدريدتوتنهام/ليفربول
    بودو جليمتمانشستر سيتي/سبورتنج 
    باير ليفركوزنبايرن ميونخ/آرسنال

  • ما هو موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 10 و 11 مارس 2026، بينما الإياب يومي 17 و 18 مارس 2025.

    دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب11-10 مارس 2026
    مباريات الإياب18-17 مارس 2026
