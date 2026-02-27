بث مباشر: شاهد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

شاهد البث المباشر لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من هنا
تُعتبر الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة بداية الإثارة الحقيقية، حيث تتحول المنافسة إلى مواجهات مباشرة ومكثفة تثير حماس الجماهير حول العالم.
وفي النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي قبل الوصول إلى هذا الدور.
ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، مانشستر سيتي وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات ثمن النهائي لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية نعرفها في البث المباشر للقرعة.
كما تشهد القرعة أيضًا معرفة مسار الفرق حتى المباراة النهائية.
موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة