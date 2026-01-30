بث مباشر: شاهد قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تُعتبر الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة بداية الإثارة الحقيقية، حيث تتحول المنافسة إلى مواجهات مباشرة ومكثفة تثير حماس الجماهير حول العالم.

وفي النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من ملحق دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يتنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي لتحديد الفرق التي ستكمل المشوار إلى الدور الثاني.

ريال مدريد، إنتر، أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات الملحق لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية نعرفها في البث المباشر للقرعة.

موعد قرعة ملحق دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة