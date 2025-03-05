ست مباريات بلا انتصارات .. بايرن ميونخ وفرصة انتقامية لإسقاط "لعنة ليفركوزن" باستخدام قاموس ليفربول

اختبار صعب لهاري كين ورفاقه

قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا شهدت العديد من المواجهات المثيرة، لكن ربما أكثر القصص جذبًا هي التي ستتكشف في مواجهة ألمانية خالصة تجمع بين أقوى فريقين في ألمانيا: إنها مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن.

من الناحية المحلية؛ بايرن يمضي قدمًا لاستعادة تاج الدوري الألماني من ليفركوزن تحت قيادة فينسنت كومباني، لكن رجال تشابي ألونسو لديهم القدرة على إيقافهم وتعطيل خطورة نجمهم هاري كين، ولو فقط لبضع دقائق.

في ساحة خروج المغلوب في دوري الأبطال، هناك شيء يجب أن يحدث. إذا أراد بايرن وكين ورفاقه أن يثبتوا جدارتهم كأفضل فريق في ألمانيا، فسيتعين عليهم التغلب على خصمهم الخاص على أكبر مسرح...