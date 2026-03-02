AFP
بايرن ميونيخ يضع عينه على لاعب بنفيكا الشاب بعد أن أصبح التعاقد مع الظهير الأيسر لفيينورد مكلفًا للغاية
بايرن ميونيخ يستهدف نجم بنفيكا الصاعد
وفقًا لـ Sky Sport، أضاف العملاق البافاري الشاب دانيال بانجاكي من بنفيكا إلى قائمته المختصرة. اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يرتبط حاليًا بعقد مع الفريق البرتغالي حتى عام 2027، برز كمرشح جاد للنادي الحائز على الرقم القياسي في عدد الألقاب. لفت بانجاكي الأنظار بأدائه مع الفريق الثاني لبنفيكا، واكتسب شهرة باعتباره أحد أكثر الظهيرين الشباب الواعدين في أوروبا. يتوافق ملفه الشخصي تمامًا مع المتطلبات الحديثة للظهير الجناح من الدرجة الأولى.
العقبات المالية للهدف الأساسي
يأتي الاهتمام بانجاكي في وقت يواجه فيه بايرن ميونيخ عقبات كبيرة في سعيه لضم جيفايرو ريد لاعب فينورد. على الرغم من أن النادي أجرى محادثات ملموسة مع ممثلي ريد، إلا أن الصفقة أصبحت أكثر تعقيدًا. أفادت قناة Sky أن المحادثات مع معسكر ريد أصبحت أكثر واقعية، لكن اللاعب الهولندي يبدو عرضة للإصابات، كما أن الصفقة أصبحت مكلفة للغاية بسبب الاهتمام المتنوع به.
أدى ارتفاع التكلفة وسجل لياقة ريد الأخير إلى إجبار فريق التوظيف في بايرن ميونيخ على توسيع آفاقه. في حين أن نجم فينورد لا يزال يمثل أولوية، فإن النادي غير مستعد لدفع مبالغ زائدة أو المخاطرة بشكل مفرط على لاعب لم يكن متاحًا بشكل مستمر. فتح هذا التغيير الاستراتيجي الباب أمام بانجاكي، الذي يمثل نوعًا مختلفًا من الاستثمار - استثمار يركز على التطوير طويل الأجل والمزايا البدنية العالية.
ما يقدمه دانيال بانجاكي إلى بافاريا
يعتبر بانجاكي أحد أكثر الظهيرين الأيمن الواعدين في البرتغال، حيث يمتلك مزيجًا من الصفات التي تجعله لاعبًا واعدًا. يتميز أسلوب لعبه بسرعة ملحوظة وقوة بدنية، مما يسمح له بتغطية الجانب الأيمن بالكامل بشكل فعال. كما سلط المحللون الضوء على "رغبته الهجومية الواضحة"، وهي سمة يقدرها طاقم التدريب في بايرن ميونيخ، الذي يعتمد غالبًا على الظهيرين لتوفير العرض والزخم الهجومي.
إذا قرر بايرن ميونيخ المضي قدماً في صفقة التعاقد مع هذا الشاب، فسيحصل على لاعب قادر على النمو في هذا الدور لأكثر من عقد من الزمان. تشير تاريخ النادي الحديث في دمج المواهب الشابة إلى أن بانجاكي سيحصل على مسار واضح للوصول إلى الفريق الأول. ومع ذلك، لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بالابتعاد تماماً عن ريد، حيث يواصل النادي تقييم التأثير الفوري للاعب الهولندي مقابل إمكانات نجم بنفيكا الشاب.
عامل كونراد لايمر
البحث عن الأمن الدفاعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل كونراد لايمر. اللاعب النمساوي الدولي البالغ من العمر 28 عامًا مرتبط حاليًا بعقد حتى عام 2027، لكن المفاوضات بشأن تمديد العقد وصلت إلى طريق مسدود. من المعلوم أن النادي يرغب في تمديد عقد اللاعب النمساوي، لكن المفاوضات متوقفة حاليًا بسبب مطالباته المالية.
إذا قرر لايمر أن مستقبله في مكان آخر، فإن ملامح اللاعب الذي سيضمه بايرن هذا الصيف ستتغير بشكل جذري. في الوقت الحالي، يظل فريق التوظيف في حالة تأهب، ويتابع عن كثب بانجاكي بينما يستعد لعدة احتمالات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
