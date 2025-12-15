Getty Images Sport
ضربة كبرى في "ليلة للنسيان".. تمزق عضلي يبعد مانويل نوير عن بايرن ميونخ!
بايرن يؤكد ضربة نوير
عقب تعادل بايرن المفاجئ الخالي من الروح القتالية بنتيجة 2-2 ضد ماينتس في أليانز أرينا يوم الأحد، أكد النادي أن القائد نوير تعرض لإصابة عضلية كبيرة خلال المباراة.
خضع الحارس البالغ من العمر 39 عاماً، والذي ظهر عليه الألم بوضوح في المراحل الختامية من مباراة الأحد، لفحص طبي مفصل في ميونخ اليوم الإثنين. التشخيص - تمزق عضلي في فخذه الأيمن - يغيبه رسمياً عن الملاعب لما تبقى من العام. وبينما يعد التوقيت مؤسفاً حيث يسعى بايرن لتعزيز موقعه في قمة الدوري الألماني، فإنه يفرض مداورة في الخط الخلفي تشهد عودة أوربيج إلى التشكيلة الأساسية للمرة الثالثة في الدوري هذا الموسم.
- Getty Images Sport
تمزق الفخذ يضاعف بؤس موقعة ماينتس
تضيف الإصابة حاشية مريرة لمباراة سيحرص بايرن ميونخ على نسيانها. كان نوير مشغولاً طوال اللقاء، عاجزاً عن إيقاف رأسيات كاسبر بوتولسكي وتميمة حظ ماينتس لي جاي سونج، حيث كشف الزوار عن هفوات نادرة في الدفاع البافاري.
أشار الطاقم الطبي إلى أن تمزقاً عضلياً بهذه الشدة يبعد اللاعب عادة لعدة أسابيع. في منتصف موسم عادي، كان هذا سيعني غياب نوير عن جزء كبير من المنافسات المحلية.
ومع ذلك، يمكن القول إن توقيت الإصابة هو الإيجابية الوحيدة التي يمكن استخلاصها من الموقف.
مع دخول الدوري الألماني عطلته الشتوية التقليدية بعد جولة المباريات القادمة، فإن التأثير الفعلي على موسم نوير ضئيل للغاية. سيغيب عن الرحلة إلى هايدنهايم لكن من المتوقع أن يتعافى تماماً ويكون جاهزاً لاستئناف منافسات الدوري في يناير.
أوربيج يعود لمشاركته الثالثة أساسياً في البوندسليجا
يمهد الغياب القسري لنوير الطريق أمام أوربيج البالغ من العمر 22 عاماً للعودة إلى دائرة الضوء. الحارس الشاب ذو التقييم العالي، الذي انضم لبايرن في الشتاء الماضي مع نظرة لخلافة المخضرم (نوير) مستقبلاً، حصل بالفعل على الثقة للذود عن المرمى مرتين في الدوري الألماني هذا الموسم، وأفادت التقارير بأنه أثار إعجاب الجهاز الفني بمستوياته في التدريبات.
أظهر استعداد فينسنت كومباني للمداورة وإشراكه في وقت سابق من الموسم إيماناً واضحاً بقدراته، وتقدم مباراة الأحد فرصة أخرى لأوربيج لاستعراض تطوره.
من المتوقع أن يمنح كومباني أوربيج المشاركة أساسياً في المباراة الأخيرة لعام 2025 ضد هايدنهايم. ومع ذلك، تشكل هذه المباراة تحدياً مختلفاً عن مشاركاته السابقة. بنى هايدنهايم، الذي يقبع في المركز قبل الأخير في الجدول، سمعة كأحد أكثر الخصوم إزعاجاً في الدوري الألماني على أرضه في "فويث أرينا"، حيث يُعرف بضغطه المتواصل وبراعته في الكرات الثابتة. بينما بدا أوربيج رابط الجأش في الدقائق المحدودة التي لعبها حتى الآن، فإن تقديم أداء قيادي خارج الديار في مثل هذه البيئة العدائية سيكون بمثابة إعلان نوايا هام بينما يتطلع لترسيخ مكانته كالوريث الشرعي.
- AFP
كومباني يطالب بردة فعل
خسارة نوير تجرد دفاع بايرن من منظمه الأكثر صخباً في لحظة حرجة. بدون وجوده كحارس كاسح (ليبرو) خلف الخط المتقدم، تتغير الديناميكية التكتيكية، مما يضع مسؤولية أكبر على ثنائي قلب الدفاع لحماية حارسهم الأصغر سناً.
سيحتاج قلبا دفاع الفريق أن يكونا خاليين من الأخطاء لضمان عدم انكشاف أوربيج. من المرجح أن يتحول التركيز في التدريبات هذا الأسبوع إلى الصلابة الدفاعية والتواصل. يدرك كومباني أن إنهاء العام بفوز أمر غير قابل للتفاوض لإبقاء المجموعة المطاردة على مسافة آمنة.
في حين سيشعر نوير بالإحباط لغيابه عن المباراة النهائية، فإن العطلة الشتوية القادمة بمثابة زر إعادة ضبط بتوقيت مثالي. بدلاً من استعجال العودة، يمكن للحارس التركيز بالكامل على إعادة تأهيله خلال فترة الأعياد. الفريق الطبي للنادي واثق من أنه مع الراحة والعلاج، سيلتئم التمزق تماماً، ما يسمح لنوير بالعودة لتدريبات الفريق خلال معسكر يناير في حالة مثالية.
في الوقت الحالي، تتحول الأضواء بالكامل إلى المجموعة. يجب على بايرن اجتياز عقبة أخيرة بدون قائدهم. إذا تمكنوا من تخطي الاختبار الصعب في هايدنهايم وتأمين الفوز مع قيادة أوربيج للدفاع، سيثبت ذلك أن التشكيلة تمتلك العمق والمرونة المطلوبين للمنافسة على اللقب. نتيجة ماينتس كانت كبوة، والإصابة انتكاسة، لكن الرد يوم الأحد القادم سيحدد المزاج العام عند الدخول في عام 2026.
إعلان