استبعد بايرن ميونخ نفسه من سباق التعاقد مع محمد صلاح، الذي لا يزال مستقبله في ليفربول مجهولاً، بعد أن استبعده آرني سلوت من التشكيلة الأساسية في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي على إثره أطلق الجناح المصري تصريحات نارية للصحافة حول معاملته، حتى أنه ألمح إلى احتمال رحيله عن أنفيلد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
"لا معنى له على الإطلاق!" .. بايرن ميونخ ينفي اقتحامه لسباق التعاقد مع محمد صلاح وسط أزمة ليفربول
هل سيبقى صلاح في ليفربول؟
بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لليفربول للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، انفجر صلاح أمام وسائل الإعلام حيث انتقد النادي والمدرب وأعرب عن شكوكه بشأن مستقبله في أنفيلد.
وقال اللاعب الدولي المصري: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين وخاصة في الموسم الماضي. الآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم. تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم يوفون بوعودهم.
"قلت مرات عديدة من قبل أنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدير، وفجأة، لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي. أنا دائمًا أدعم هذا النادي. أولادي سيدعمونه دائماً. أحب هذا النادي كثيراً، وسأظل أحبه دائماً. اتصلت بوالدتي أمس - لم تكونوا تعرفون ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعرف. أمس قلت لوالديّ: "تعالوا إلى مباراة برايتون".
واختتم: "لا أعرف ما إذا كنت سألعب أم لا، لكنني سأستمتع بها. في ذهني، سأستمتع بهذه المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس الأمم الأفريقية. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".
هل سيوقع بايرن ميونخ مع صلاح؟
بعد انفجاره العلني، ترددت أنباء عن رحيل صلاح عن أنفيلد الشهر المقبل، وارتبط اسم الجناح بعدة أندية كبرى في أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونخ والدوري السعودي للمحترفين.
لكن رئيس بايرن ميونخ ماكس إيبرل استبعد إمكانية انضمام نجم ليفربول إلى صفوف الفريق، حيث قال لـ DAZN: "لدينا موهبة رائعة هو لينارت كارل. لا معنى على الإطلاق لتفضيل لاعب آخر عليه الآن".
وأضاف: "لقد تحدثنا عن الفريق من قبل - لدينا لاعبون عائدون [من الإصابة]. الانتقالات تأتي من داخل النادي. لا توجد خطط لجلب أي لاعبين جدد في الوقت الحالي؛ الفريق متجانس ومتوازن. قد يتسبب لاعب جديد في اضطراب لأن الأدوار ستتغير".
يمتلك "عقل خنفساء"
وسط الصراع في أنفيلد، وجد سلوت الدعم من مواطنه والأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، حيث انتقد المهاجم السابق سلوك صلاح.
وقال فان باستن لـ Ziggo Sport: "أقول: عقل خنفساء. إذا كان رد فعلك هكذا... لقد كان أداءه جيدًا جدًا العام الماضي، لكنه ليس جيدًا هذا الموسم. لقد كان سيئًا في الأشهر القليلة الماضية. أجد سلوت دائمًا صادقًا ومباشرًا. إنه لا يتجنب الشجار ولا يقول في النهاية أي شيء غير حكيم. أما صلاح، فقد بدأ بالفعل في مهاجمة الرجل والتصرف بشكل غير صحيح".
رد سلوت على انفجار صلاح
بعد يوم من إعلان صلاح عن إحباطه بسبب قلة وقت اللعب، خاطب سلوت وسائل الإعلام ليشارك رد فعله، حيث قال: "لا أشعر أن سلطتي قد تم تقويضها. هذا ليس ما أشعر به. الأمر لا يتعلق بي، إذا كانت حياتي صعبة، نعم أم لا، فهذا ليس مهمًا جدًا في موقف مثل هذا. المهم هو ما إذا كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للفريق والنادي. لا أحد يحب أن نكون في الوضع الذي نحن فيه الآن. أولاً وقبل كل شيء، من الصعب رؤية الموظفين الذين يعملون بجد يتأثرون بالوضع الذي نحن فيه الآن. ويرجع ذلك أساساً إلى النتائج. أنا المدير، وعليّ اختيار الفريق، لذا فأنا مهم إلى حد ما، لكن تركيزي ينصب على الفريق وليس عليّ".
عندما سُئل عما إذا كان صلاح سيبقى في ليفربول على المدى الطويل، أجاب سلوت: "ليس لدي أي فكرة. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي".