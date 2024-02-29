Tuchel Mourinho Solskjaer Bayern MunichGetty/GOAL
علي سمير

منبوذ وخطر المحسوبية وحب من طرف واحد .. أهم المرشحين لخلافة توخيل في بايرن ميونخ!

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مهمة خاصة لإنقاذ العملاق البافاري

كبير ألمانيا ينهار وعلى الجميع إيجاد الحل لإصلاح كل ما أفسده توماس توخيل على مدار الأشهر الماضية، وما سيفسده قبل رحيله في الصيف.

تجربة مُحبطة وموسم صفري يلوح في الأفق بخسارة جميع البطولات، حتى لقب الدوري الذي اعتاد البافاري حصده بسهولة، أصبح قريبًا من خسارته هذا الموسم من "مُكافح أوروبا الأول" باير ليفركوزن.

إدارة بايرن قامت مؤخرًا بتعيين ماكس إيبرل كمدير رياضي للفريق، ليكون بمثابة المهندس الذي يرسم ويُشكل مستقبل النادي على مدار السنوات القادمة.

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صلابة أي مبنى تعتمد على الأساس، لذلك سيجب على إيبرل اختيار المدرب المناسب لوضع حجر الأساس لفريق يمكنه إعادة شخصية بايرن من جديد..

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