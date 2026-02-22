Goal.com
مباراة لتعليم بالدي.. ليفانتي نقطة تحول ينتظرها كانسيلو وبرشلونة والهلال!

تألق كبير من جواو كانسيلو!

حقق نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني. 

نجح الفريق الكتالوني في فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء بفضل تألق لافت من الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الذي قدم واحدة من أجمل مبارياته منذ عودته إلى صفوف البلاوجرانا في يناير الماضي. 

هذا الانتصار لم يمنح الفريق ثلاث نقاط غالية فحسب بل أعاده إلى قمة جدول الترتيب ليرسل رسالة شديدة اللهجة إلى المنافسين بأن العملاق الكتالوني يمتلك حلولًا هجومية متنوعة تتجاوز قدرات المهاجمين التقليديين.

    درس تكتيكي في صناعة اللعب من الأطراف

    قدم البرتغالي جواو كانسيلو مباراة يمكن وصفها بأنها حصة تدريبية عملية لزميله الشاب أليخاندرو بالدي في كيفية استغلال الرواق الأيسر هجوميًا ودفاعيًا، وبدأ الخطورة مبكرًا من الدقيقة الثانية بعدما تلاعب بدفاعات الخصوم وأرسل كرة رائعة أهدرها جول كوندي بغرابة شديدة.

    منذ الدقائق الأولى ظهر كانسيلو كعقل مدبر في الجبهة اليسرى حيث لمس الكرة 105 مرة طوال فترة وجوده في الملعب، وفي الدقيقة 10 ارتكب اللاعب خطأ فنيًا لتعطيل محاولة تقدم للخصم مما عكس يقظته الدفاعية العالية. 

    لكن التحول الحقيقي كان في الدقيقة 32 عندما أرسل كانسيلو عرضية متقنة للغاية تجاوزت مدافعي ليفانتي لتجد الهولندي فرينكي دي يونج الذي لم يتوان في إيداعها الشباك معلنًا عن الهدف الثاني.

    نجح كانسيلو في تقديم 3 تمريرات مفتاحية وصناعة فرصتين محققتين للتسجيل كما أرسل 5 عرضيات منها 3 كرات بدقة متناهية ليؤكد تفوقه النوعي في هذا المركز.

  • نهاية الشكوك وبداية عصر الاستثمار الناجح

    تأتي هذه الانتفاضة الفنية لكانسيلو لتمحو الصورة الضبابية التي رسمتها الظروف التي أحاطت به منذ العودة لبرشلونة في يناير، فبعد أن كان اللاعب يعاني من قلة دقائق المشاركة التي لم تتجاوز 158 دقيقة في 5 مباريات سابقة ظهر اليوم كقائد حقيقي فوق أرضية الميدان. 

    هذا الأداء يمثل نقطة تحول كبرى ليس لبرشلونة فحسب بل لنادي الهلال السعودي الذي يراقب موقف لاعبه المعار باهتمام كبير. 

    إن استعادة كانسيلو لبريقه ترفع من قيمته السوقية وتجعل قرار التعاقد الدائم معه مطلبًا جماهيريًا وإداريصا ملحًا وهو ما ينهي مخاوف الهلال من تراجع مستوى اللاعب وصعوبة تسويقه مستقبلًا.

    لقد أثبت البرتغالي بلمساته ومراوغاته السبع الناجحة في اللقاء أنه لا يزال واحدًا من أفضل الأظهرة في العالم عندما يحصل على الثقة والمساحة الكافية للإبداع.

    تألق يعني الكثير لبرشلونة ولكن..

    يأتي هذا التألق ليحل مشكلة كبيرة لبرشلونة الذي يعاني على مستوى الخط الخلفي، والذي أجل الدعم فيه لسنوات بسبب أزمات الخطوط الأخرى.

    استمرار تألق كانسيلو في أرض الملعب مع برشلونة قد ينعكس على قرارات النادي الكتالوني في سوق الانتقالات بشكل كبير، ويوفر ملايين يمكن استغلالها لدعم مراكز أخرى تحتاج للتدخل في الصيف.

    ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تأمن جماهير برشلونة لكانسيلو، فمهما تألق البرتغالي لن ينسوا له انهياره في نهاية فترته الأولى مع برشلونة، عندما كان من أسباب ضياع الموسم في مواجهتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان على التوالي بأخطاء ساذجة.

  • بيت القصيد

    إن الأداء الذي قدمه جواو كانسيلو أمام ليفانتي هو الرد العملي والأمثل على كل من شكك في قدرته على التأقلم مع أفكار هانز فليك التكتيكية. 

    لم يكن البرتغالي مجرد لاعب يسد ثغرة في الجبهة اليسرى بل كان المحرك الذي أعاد الروح لهجوم برشلونة ومنح المدرب حلولًا كانت غائبة في المباريات السابقة. 

    هذا المستوى يجعل من استمراره بصفة دائمة ضرورة فنية لا غنى عنها ويضع أليخاندرو بالدي في موقف حرج، فإما أن يعادل تألق البرتغالي أو يجد نفسه يتراجع في ترتيب الأظهرة في برشلونة.

    نعم فليك فضل بالدي طيلة الأسابيع الماضية، لكن الألماني برجماتي بحت، ولن يهتم إلا لما يمكن أن يجعل كفة فريقه ترجح، دون أي اعتبارات أخرى.

