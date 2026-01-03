بالاموال والفئران.. استقبال جنوني من جماهير إسبانيول ضد حارس برشلونة!

هاجمت جماهير إسبانيول، حارسها السابق جوان جارسيا، والذي انضم إلى صفوف برشلونة، في صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل مباراة الفريقين المرتقبة، في الدوري الإسباني.

استقبل ملعب كورنيا إل برات، مساء اليوم السبت ديربي كتالونيا، والذي جمع بين إسبانيول وبرشلونة، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، والتي حسمها البلوجرانا لصالحه بهدفين دون رد.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث كان إسبانيول، يسيطر على معظم فترات المباراة وكان الطرف الأخطر، حتى الدقيقة 86 عندما فض داني أولمو، الاشتباك بهدف مميز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يؤكد روبرت ليفاندوفسكي، فوز برشلونة، بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.