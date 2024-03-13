باريس ضد نيس | كيليان مبابي "ليس رجلًا خارقًا" .. فشل كمهاجم وقدم لمحة لـ"ثنائيته" المرتقبة مع بيلينجهام

ماذا قدّم كيليان مبابي أمام نيس؟..

قاد المهاجم الشاب كيليان مبابي، فريقه باريس سان جيرمان؛ للتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا 2023-2024؛ بالفوز على نيس (3-1) في دور الـ8، مساء الأربعاء.

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باريس سان جيرمان سيضرب موعدًا في نصف نهائي كأس فرنسا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين، الذي تخطى عقبة لو بوي، بثلاثة أهداف مقابل واحد أيضًا.

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وفي النصف النهائي الثاني من بطولة كأس فرنسا، للموسم الرياضي الحالي، سيلتقي العملاق الفرنسي أولمبيك ليون، مع نادي فالينسيان.

وكالعادة.. لعب كيليان دورًا كبيرًا في تأهل فريق العاصمة الفرنسية، إلى نصف نهائي الكأس؛ على الرغم من أنه لم يقدّم ذلك المستوى الخارق، المعروف عنه دائمًا.

ويُمكن استخلاص بعض "الظواهر" من أداء كيليان مبابي أمام نيس، خاصة قبل انتقاله المرتقب إلى عملاق إسبانيا وأوروبا نادي ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وهي ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "GOAL" فيما يلي..