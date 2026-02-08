كلاسيكو زائف: أشباح مارسيليا تعاني أمام الأمراء .. ديمبيلي يهدد عرش يامال والمقصلة في انتظار دي زيربي!

قمة من طرف واحد، ظهرت فيها أشباح مارسيليا، وهي تعاني من "تعذيب" باريس سان جيرمان، الذي اكتسحه بخماسية قاسية دون رد، على ملعب الأمراء، في كلاسيكو الجولة الحادية والعشرين، من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

ووقع باريس سان جيرمان، على الخماسية عن طريق عثمان ديمبيلي "هدفين"، وفاكوندو ميدينيا "بالخطأ في مرماه"، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وكانج-إن لي، في الدقائق 12 و37 و64 و66 و74.

وعاد حامل اللقب إلى صدارة ترتيب "ليج 1"، برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن لانس، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة، في المركز الرابع.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة باريس سان جيرمان ومارسيليا، في الدوري الفرنسي..