البطاقة الرابحة وتألق ابن باريس اللدود: رسالة لوهافر "من وإلى" كتيبة إنريكي قبل ليالي الثأر!

فوز في التوقيت المناسب، هكذا يمكن وصف النقاط الثلاث التي اقتنصها باريس سان جيرمان من قلب ملعب أوسيان، بعد الفوز على لوهافر بنتيجة (1-0)، ضمن حساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

ووقع برادلي باركولا على هدف المباراة في الدقيقة 37، بصناعة من كانج-إن لي، فيما أهدر ديزيري دوي ركلة جزاء في الدقيقة 79.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة، ليبتعد في صدارة "ليج 1"، ويوسع الفارق مع لانس "الوصيف"، لأربع نقاط، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 26 نقطة، في المركز الثالث عشر.