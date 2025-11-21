Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
علي سمير

"ينتمي لهم بنسبة 100%" .. جرس إنذار إلى باريس من "لحظة غدر" إنريكي بالعودة لبرشلونة

المدرب الإسباني قد يعود إلى بيته القديم

حالة من القلق يعيشها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب مستقبل المدرب لويس إنريكي، والاعتقاد السائد في حديقة الأمراء بأنه سيعود إلى برشلونة عاجلًا أم آجلًا.

إنريكي وصل إلى باريس في عام 2023، ويخوض موسمه الثالث مع النادي بعد تحقيق الحلم الأكبر بالفوز بدوري أبطال أوروبا للنسخة الماضية، وقام بتجديد عقده حتى 2027.

وعلى الجانب الآخر نجح هانز فليك مدرب برشلونة الحالي في الفوز بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر" في موسمه الأول أيضًا، ومرتبط بعقد حتى 2027 كذلك، ومع ذلك، خرجت تقارير صحفية تتحدث عن عودة إنريكي للنادي الكتالوني بدلًا من الألماني.

    ما هي القصة؟

    صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إنه على الرغم من النجاحات الأخيرة للفريق، بتحقيق لقب دوري الأبطال، وحصول عثمان ديمبيلي على الكرة الذهبية، وفوز أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي للموسم الماضي، إلا أن الهدوء لا يزال بعيدًا كل البعد عن حديقة الأمراء.

    دانييل ريولو، الصحفي الشهير المعروف بإثارته للجدل، خرج في مقابلة مع إذاعة "فرانس بلو" للحديث عن مستقبل إنريكي وتأثيره على باريس سان جيرمان.

    وعلى عكس المتوقع، قام الصحفي بانتقاد إنريكي رغم الاتجاه السائد بالإشادة به، واعتباره كبطل في أعين جماهير باريس، حيث قال إنه يتوقع عودته إلى برشلونة في أي لحظة بسبب عشقه للنادي، وعادته في تغيير الفرق التي يدربها.

    وقال ريولو:"أنا من أكثر الأشخاص الانتقادات لكل من يقوم بتأليه إنريكي، بصراحة لا أرى فيه الصفات الإنسانية التي يتحدث عنها البعض، إنه برشلوني بنسبة 100% ويحب تغيير الفرق باستمرار".

    حالة من القلق

    ويأتي هذا الحديث ليثير بعض القلق داخل إدارة باريس سان جيرمان، حيث وجد رئيس النادي ناصر الخليفي حالة من الاستقرار غير المسبوقة وتعاقب مستمر للنجوم والمدربين على مدار السنوات الماضية طمحًا في الفوز بدوري الأبطال، وهو ما تحقق بالفعل مع إنريكي.

    ولكن المدرب الإسباني البالغ من العمر 55 سنة معروف بعشقه الشديد لبرشلونة، ويحظى بتقدير كبير لدى مشجعي النادي، لذلك من غير المستبعد حدوث الأمر في حالة فشل فليك هذا الموسم.

    برشلونة لا يعيش أفضل حالاته هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل مرة وخسر مرتين.

    وأما في دوري الأبطال، فيأتي الفريق في المركز الحادي عشر بمرحلة الدوري بـ7 نقاط فقط، بعد الفوز في مباراتين والخسارة مرة والتعادل مرة، مما أثار الشكوك حول فليك.

    ولذلك لو خرج الألماني صفر اليدين من هذا الموسم، قد نراه يغادر النادي وسيكون إنريكي على رأس الأسماء المرشحة لتولي المهمة، بسبب نجاحاته وشعبيته في برشلونة.

    وعلى الجانب الآخر، سيكون من الصعب على إدارة باريس مقاومة الأمر، خاصة وأنها جددت عقد الإسباني بالفعل ولا يوجد أمامها سوى تقوية العلاقة معه لمنع أي محاولة من ناديه السابق للتعاقد معه.

  • هل تحدث إنريكي عن الرحيل؟

    صاحب الـ55 سنة سبق أن عمل كمدرب لبرشلونة من 2014 وحتى 2017، وحقق العديد من النجاحات مع الفريق، كان أبرزها لقبين دوري إسباني ولقب لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وسوبر أوروبي.

    وحصد ذلك السوبر المحلي مرة واحدة، وتُوج بكأس ملك إسبانيا 3 مرات، وحصل  على جائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2014/2015.

    ولكن تصريحاته مؤخرًا لا تشير إلى رغبته في تكرار هذه التجربة بأي وقت قريب، حيث قال:"أنا سعيد جدًا بمواصلة هذه القصة مع باريس سان جيرمان، أشعر بأنني في حالة جيدة جدًا هذا الموسم".

    وأضاف عند تجديد عقده:"لدينا هنا كل المقومات للعمل في أفضل ظروف ممكنة، المستقبل يبدو مذهلًا، وأتمنى أن أحقق المزيد من النجاحات مع هذا النادي".

    مسيرة مميزة للمدرب الإسباني

    إنريكي بدأ مشواره التدريبي مع شباب برشلونة "برسا أثلتيك" في عام 2008، ورحل عنه بعد عامين، عقب تدريب الفريق في 124 مباراة، لينتقل بعدها إلى روما الإيطالي.

    مسيرته مع الذئاب لم تستمر سوى لموسم واحد فقط، لينتقل في 2013 إلى سيلتا فيجو، لتتكرر نفس القصة معه قبل الخطوة الأكبر في مسيرته على الإطلاق.

    إنريكي انضم لبرشلونة في 2014 وقضى 3 مواسم هناك، وحقق العديد من الإنجازات كان أهمها الحصول على الخماسية في عام 2015.

    وبعد تلك الحقبة الناجحة توجه إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا في 2019 ودربه حتى 2022 دون الحصول على أي بطولة، ليصل إلى تجربته الحالية مع باريس سان جيرمان.

    وحصل إنريكي على عدة ألقاب في حديقة الأمراء، وهي الدوري الفرنسي مرتين، دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، السوبر الأوروبي مرة واحدة، والسوبر المحلي مرتين وكأس فرنسا مرتين أيضًا.

