قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد رين بالدوري الفرنسي، والتي أقيمت الأحد الماضي، أعلن النادي الباريسي عن استبعاد المدافع الروماني إيليا زابارني، من قائمة الفريق المشاركة، بداعي أن اللاعب يُعاني من المرض.

ولكن تم ربط هذا الاستبعاد، باعتماد المدرب الإسباني لويس إنريكي على الحارس الروسي ماتفي سافونوف بصفة أساسية، حيث أكدت التقارير على أنه يتم تفادي أزمة جيوسياسية، بالتقاط صورة تجمعهما.

وقتها نقلت قناة RMC Sport الفرنسية، عن أحد الصحفيين الأوكرانيين الذي قال: "لا نعرف ما إذا كان المرض ذريعة أم لا، فهذا مجرد تكهن، ما يمكنني قوله هو أنه لو لعبوا معًا، لكان ذلك قد أثار فضيحة في أوكرانيا، خاصة في ظل الظروف الحالية والضربات الروسية الجديدة. كانت الدعاية الروسية ستستغل هذه الحالة".

ولكن القدر لعب دوره اليوم، وتعرض المدافع البرازيلي ماركينيوس للإصابة خلال الشوط الأول بين باريس سان جيرمان ضد أتلتيك بيلباو، ليضطر إنريكي إلى الاستعانة بالمدافع الأوكراني، الذي لعب أمام سافونوف.

"الفضيحة" التي تحدث عنها الصحفي حدثت اليوم، بمشاركة الثنائي في تشكيل باريس سان جيرمان، دون النظر لأي مشكلة أخرى قد تحدث، فالظروف هي من وضعت الفريق الفرنسي في هذا الموقف.