Luis Enrique leave PSG GFXGetty/GOAL
زهيرة عادل

باريس سان جيرمان يعاني رغم التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال .. لويس إنريكي من بطل إلى "أضحوكة" في ثلاث خطوات فقط!

سيارة البطل ترجع إلى الخلف..

كل شيء كاد ينهار في لحظة على رأس المدرب الإسباني لويس إنريكي .. فمن بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 إلى المعاناة في النسخة الحالية من البطولة القارية والتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16!

باريس سان جيرمان عبر بصعوبة لدور الـ16، يوم الأربعاء، بعد التعادل (2-2) أمام موناكو، ضمن إياب الملحق.

موناكو تقدم أولًا بهدف ماجنيس أكليوش في الدقيقة 45، ثم نجح ماركينيوس في إدراك التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 60 قبل أن يضيف زميله خفيتشا كفاراتسخيليا بعده بست دقائق.

ونجح الضيوف في إدراك التعادل في الدقيقة 1+90 بهدف جوردان تيزيه رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 على إثر طرد مامادو كوليبالي بالإنذار الثاني، لكن ريمونتادا موناكو لم تكتمل، لينتصر باريس في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-4).

بهذه النتيجة، ينتظر أن يلتقي باريس سان جيرمان في دور الـ16 ببرشلونة أو نيوكاسل، في انتظار القرعة، المقرر لها غدًا الجمعة،.

لكن قبل القرعة، لنركز على سير الأحداث مؤخرًا في كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي تحول لـ"أضحوكة" في غضون شهر تقريبًا..

  • البداية .. تصريح غاية في الغرابة

    المدير الفني الإسباني للفريق الباريسي، خرج بتصريح "غاية في الغرابة" قبل مواجهة سبورتنج لشبونة في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وقتها كان الحديث عن مدى قدرة باريس في التأهل المباشر لدور الـ16، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء والتعادل في آخر .. فكان رد إنريكي: "التأهل لدور الـ16 ربما لن يكون الخيار الأفضل لنا"، في إشارة إلى الرغبة في مواصلة المنافسة أوروبيًا دون الحصول على راحة كالفرق التي صعدت من مرحلة الدوري مباشرةً.

    ربما كان إنريكي يحاول رفع الضغط عن لاعبيه بهذا التصريح، حال الفشل في التأهل المباشر، لكن المثير للضحك هو ما حدث بعد ذلك..

  • سيارة باريس ترجع للخلف .. سبورتنج لشبونة ثم نيوكاسل

    عقب هذا التصريح بساعات، فشل باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز أمام سبورتنج لشبونة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، وتلقى الهزيمة (1-2).

    "جنون" الإسباني انفجر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلًا: "ما حدث عار، كان هناك فريق واحد فقط على أرض الملعب (باريس)، كنا متفوقين. ما حدث غير عادل ومحبط للآمال".

    لكن ربما كان إنريكي يتابع مباراة أخرى .. صحيح أن باريس كان أفضل رقميًا من الفريق البرتغالي، لكن الأخير تعامل بذكاء مع المباراة، ما مكنه من الخروج منتصرًا.

    وبعد هذه المباراة، أبى نجوم باريس إلا أن يحققوا رغبة إنريكي "في عدم تفضيل التأهل المباشر"، وتعادلوا أمام نيوكاسل في الجولة الأخيرة بهدف لكل منهما.

    النتيجة النهائية: باريس سان جيرمان في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، ومن ثم خسارة بطاقة التأهل المباشر، والصعود للملحق!

  • نادٍ لا ينتصر إلا بطرد لاعب الخصم

    بالانتقال للمحطة الأخيرة، حيث مواجهة موناكو في الملحق المؤهل لدور الـ16، فكما قلنا نجح باريس في خطف بطاقة التأهل، لكن كان إنريكي خلالها "أضحوكة" كذلك..

    ذهابًا وإيابًا، لم يتمكن باريس من الانتصار إلا بعد طرد أحد لاعبي موناكو .. في الذهاب، طُرد أليكساندر جلوفين في الدقيقة 48، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2) قبل أن تنتصر كتيبة إنريكي (3-2).

    وفي الإياب، طُرد مامادو كوليبالي في الدقيقة 58، وقتما كانت موناكو متقدمًا 1-0، قبل أن ينجح باريس في الخروج بالتعادل (2-2).

    المثير للسخرية أكثر من كون باريس لم يفلح في الانتصار إلا بعد طرد لاعب من موناكو في كل مباراة، أن الأخير كان قادرًا في كل مرة على إحراج دفاعات إنريكي، الذي قدمت واحدة من أسوأ مبارياتها مؤخرًا.

  • هل تستمر "الأضحوكة"؟

    الآن باريس سيقع تحت رحمة الفريق الذي انتصر عليه بشق الأنفس (2-1) في مرحلة الدوري بفضل هدف جونسالو راموش في الدقيقة 90 "برشلونة" أو الفريق الذي أحرجه في ملعب الأمراء بالتعادل (1-1) "نيوكاسل" .. ساعات والقرعة تقول كلمتها.

    لكن حالة باريس قاريًا مختلفة كليًا عن حالته محليًا، بعدما كان قادرًا على المنافسة على الجبهتين في الموسم الماضي..

    محليًا، خطف باريس صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي من لانس مؤخرًا، متفوقًا عليه بنقطتين مع مرور 23 جولة.

    أما قاريًا، فالخصوم أصبحوا يعرفون كيف تؤكل كتف كتيبة إنريكي، خاصةً مع تراجع مستوى اللاعبين بشكل ملحوظ.

    ويبقى السؤال .. هل تستمر "أضحوكة" باريس وإنريكي التي بدأت مؤخرًا في دوري الأبطال أم أن الاستفاقة الحقيقية ستكون من دور الـ16 دفاعًا عن اللقب؟!

