معركة قادمة خارج الملعب .. باريس يضع خطته لإتمام "سرقة مجانية" من برشلونة في الصيف المقبل

العلاقات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لا تزال تغذي النقاشات منذ عدة مواسم. سواء كان ذلك في شكل انتقالات مذهلة أو مواهب شابة مسروقة من الخصم، فإن الناديين يزرعان منافسة أصبحت تقليدية تقريبًا. بعد أن انتزع باريس العديد من اللاعبين الذين مروا بكتالونيا، قد يكرر ذلك بضم خوان هيرنانديز، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الوسط الهجومي في جيله.

ينتهي عقد الشاب الإسباني في يونيو المقبل. على الرغم من المحادثات التي بدأت بين ممثليه ومسؤولي البلوجرانا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وفقًا لمعلومات "موندو ديبورتيفو" إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. في ظل هذه الحالة من عدم اليقين، استشعر باريس سان جيرمان فرصة جيدة.