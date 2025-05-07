سان جيرمان ضد آرسنال | "اشكروا ريال مدريد".. باريس شفي من فيروس مبابي بمصل حكيمي، وتلميذ جوارديولا الفاشل مستمر في بناء "الوهم"!

باريس يحجز التذكرة الثانية في نهائي ميونخ

لو سألت أي متابع لكرة القدم العالمية، عن توقعه لطرفي نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ربما لما وجدت اثنين يتفقان على احتمالية مواجهة فرنسية – إيطالية في النهائي، لكن كرة القدم قررت أن تكافئ المجتهد وتعيد عجلة الزمن إلى الوراء 32 عامًا!

اليوم، حجز باريس سان جيرمان تذكرة التأهل الثانية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وضرب موعدًا ناريًا في نهائي ميونخ 2025، أمام العملاق الإيطالي إنتر، في سيناريو لم يحدث في تاريخ كرة القدم الأوروبية سوى مرة واحدة عام 1993، عندما التقى ميلان مع مارسيليا وكان اللقب في النهاية حليفًا للفرنسيين.

فعلى ملعب حديقة الأمراء، كرر باريس تفوقه على آرسنال وفاز إيابًا بنتيجة (2-1)، بعدما فاز ذهابًا في لندن بهدف دون رد، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مباراة اليوم كانت درسًا جديدًا من المخضرم لويس إنريكي إلى مواطنه ميكيل أرتيتا في أقل من أسبوع، وهو ما نحاول رصد عناوينه الرئيسية وبعض تفاصيله في السطور التالية..