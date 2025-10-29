فينيسيوس يحسم قراره بشأن الرحيل عن ريال مدريد: نادٍ واحد يغريه!

انفجر فينيسيوس جونيور غضبا على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو، كرد فعل مباشر على قرار المدرب تشابي ألونسو باستبداله في الدقيقة 71 من المباراة.

فينيسيوس شعر أنه اُستهدف شخصيًا بهذا القرار، وكانت ردة فعله عنيفة للغاية، حيث كشفت اللقطات عن صياحه متسائلاً: "أنا؟ أنا؟ مستر! أنا؟".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء (رغم عودته لاحقًا)، وشوهد وهو يعبر عن إحباطه بكلمات مثل: "دائمًا أنا، سأرحل عن الفريق... من الأفضل أن أرحل".

ولم يكن هذا التوتر وليد اللحظة، بل هو نتاج "علاقة متوترة" مع ألونسو، وشعور من جانب اللاعب بأن المدرب لا يثق به تمامًا. وهذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها فينيسيوس من تشابي ألونسو بسبب إدارته للتغييرات. اعتاد المدرب الإسباني على إخراج البرازيلي في عدة مناسبات قبل الوقت المتوقع، وهو الأمر الذي أدى إلى انفجاره في النهاية.

الفرق بين معاملة البرازيلي ومعاملة مبابي، الذي نادراً ما يغيره تشابي، ملحوظ وقد خلق مناخاً من التوتر في غرفة تبديل الملابس.

تشابي ألونسو تحدث بصراحة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن نوبة غضب فينيسيوس جونيور بسبب التبديل، مشيرًا إلى أنه "سيجري محادثة قادمة" مع النجم البرازيلي.

وأصر المدرب الإسباني على أنه "لا توجد مشكلة" بينه وبين البرازيلي، مضيفًا: "شخصية فيني؟ هناك شخصيات مختلفة في أي غرفة ملابس. الآن سوف نستمتع بالفوز، وبعد ذلك سنجري محادثة، بالتأكيد".