إيني ألوكو تتهم لورا وودز بـ"التلاعب بها" بينما يوجه مقدم برنامج talkSPORT سيمون جوردان انتقادًا لاذعًا إلى وجه لاعبة فريق Lioness السابقة في بث مباشر على الراديو.

بعد تقاعدها من مسيرتها الكروية، سعت ألوكو إلى الحصول على فرص للتعليق الكروي وظهرت على قنوات تلفزيونية مثل ITV وBBC، حيث أعربت عن آرائها حول مباريات الرجال والنساء على حد سواء.

دعت المهاجمة السابقة في تشيلسي ويوفنتوس إلى "حراسة" أدوار التعليق في كرة القدم النسائية، وأعادت مؤخرًا فتح خلافها مع رايت، الذي لطالما كان من المدافعين عن كرة القدم النسائية. كشفت ألوكو عن خيبة أملها لأن اثنين من أصل ستة مقاعد للتعليق على نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025 العام الماضي على قناتي ITV و BBC ذهبتا إلى رجال، مشيرة بشكل خاص إلى نيدوم أونوهو ورايت، في حين لم تشارك هي وأسطورة فريق Lionesses فارا ويليامز.

وأضافت: "ليس لدي أي شيء ضد إيان، ولا ضدهم، أنا فقط أقول بشكل عام أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية بذلك، لأننا إذا كنا نبني لعبة حيث يتم الآن استغلال الفرص المحدودة من قبل الرجال، حيث لا يمكننا الدخول في لعبة الرجال والحصول على نفس الفرص، فإننا عالقون".