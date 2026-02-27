إيغور تودور يعترف بأن دوره في توتنهام هو التحدي الأكبر في مسيرته المهنية، حيث يسعى الكرواتي إلى إنقاذ فريق السبيرز من الهبوط

عندما سُئل عما إذا كانت هذه أكبر مهمة إنقاذ قام بها، أجاب تيودور: "ربما، إذا رأيت، إذا أدركت الصعوبات الموجودة، ربما، نعم. إنه تحدٍ أكبر، ودافع أكبر للقيام بذلك، ونحن نقوم به".

على الرغم من التوقعات القاتمة، ظل تيودور متحديًا، قائلاً: "ربما نعم. نعم، الأمر صعب للغاية، لكن كما قلت من قبل، لن أغير رأيي، هذا هو الوضع، لذا، علينا العمل يوميًا، والتركيز، والارتقاء في كل ما نحتاج إلى القيام به، واللياقة البدنية، والثقة الذهنية، والأداء، وانتظار عودة اللاعبين. علينا التركيز على أنفسنا، وعلى ما يمكننا القيام به، والتفكير أقل في الآخرين، فهذا أمر جيد دائمًا وسيكون جيدًا".