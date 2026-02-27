Getty Images Sport
إيغور تودور يعترف بأن دوره في توتنهام هو التحدي الأكبر في مسيرته المهنية، حيث يسعى الكرواتي إلى إنقاذ فريق السبيرز من الهبوط
تودور يعتقد أن العمل يمكن أن يغير مصير النادي
كان تيودور في مقعد البدلاء للمرة الأولى عندما تعرض توتنهام لهزيمة قاسية مرة أخرى على يد منافسه الشمالي في لندن. هزيمة مؤلمة في أول مباراة له على أرضه أمام منافسه أرسنال، مددت سلسلة توتنهام بدون فوز في الدوري إلى تسع مباريات، وجعلت رصيده من الانتصارات في آخر 18 مباراة في الدوري يقتصر على انتصارين فقط. لم تخلو قرار تعيين تودور من الانتقادات، حيث يمر النادي بمرحلة تقلب بعد رحيل توماس فرانك. اعترف المدرب السابق ليوفنتوس أن المهمة كانت أصعب مما كان متوقعًا، لكنه يعتقد أن العمل في الملعب يمكن أن يقلب حظوظ النادي قبل رحلة الأحد إلى فولهام في لندن.
"إنه تحدٍ أكبر"
عندما سُئل عما إذا كانت هذه أكبر مهمة إنقاذ قام بها، أجاب تيودور: "ربما، إذا رأيت، إذا أدركت الصعوبات الموجودة، ربما، نعم. إنه تحدٍ أكبر، ودافع أكبر للقيام بذلك، ونحن نقوم به".
على الرغم من التوقعات القاتمة، ظل تيودور متحديًا، قائلاً: "ربما نعم. نعم، الأمر صعب للغاية، لكن كما قلت من قبل، لن أغير رأيي، هذا هو الوضع، لذا، علينا العمل يوميًا، والتركيز، والارتقاء في كل ما نحتاج إلى القيام به، واللياقة البدنية، والثقة الذهنية، والأداء، وانتظار عودة اللاعبين. علينا التركيز على أنفسنا، وعلى ما يمكننا القيام به، والتفكير أقل في الآخرين، فهذا أمر جيد دائمًا وسيكون جيدًا".
مهمة البقاء على قيد الحياة تبدأ الآن
يحتل توتنهام حالياً المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم. مستقبل توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على المحك بعد سلسلة من النتائج السيئة خلال أشهر الشتاء، مما جعل النادي اللندني يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. تودور مصمم على تجاهل أي عوامل خارجية تشتت الانتباه لضمان بقاء فريقه مركزاً على الصراع من أجل البقاء.
وقال تيودور: "نحتاج إلى التركيز على أنفسنا، وعلى ما يمكننا القيام به، والتفكير أقل في الآخرين، وهذا أمر جيد دائمًا وسيكون جيدًا".
على الرغم من صعوباته المحلية، سيكتشف توتنهام يوم الجمعة منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، وعد تودور بعدم إهدار أي طاقة على مباريات محتملة مع عمالقة القارة مثل أتلتيكو مدريد أو غالطة سراي بسبب وضع النادي الحرج في جدول الدوري. سيبقي المدرب المؤقت تركيزه حتى يتم تأمين البقاء رياضيًا.
وأضاف تيودور: "لا أفكر كثيرًا في القرعة. إذا سألتني عما إذا كنت أتوقع القرعة غدًا، فلن يغير ذلك شيئًا بالنسبة لي".
عودة دانسو وبورو إلى كرافن كوتيدج
أولويته لا تزال واضحة: حصد النقاط في الدوري المحلي. سيحظى المدرب الكرواتي بدعم كبير بعودة المدافع كيفن دانسو والظهير بيدرو بورو للمباراة الحاسمة يوم الأحد في كرافن كوتيدج، مما سيوفر العمق المطلوب للخط الخلفي المتعثر.
يمكن أن يلعب الثنائي العائد إلى جانب ميكي فان دي فين، الذي تعرض لانتقادات هذا الأسبوع بعد أن أشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المدافع الهولندي تجاهل تعليمات تيودور بالتقدم إلى الأمام خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أرسنال.
أكد تودور التزامه بأسلوب لعب هجومي، حتى لو كان الفريق الحالي يعاني من صعوبة في التكيف.
واختتم قائلاً: "نريد الصعود لأننا نريد أن نلعب بأسلوب الضغط العالي، لكن في الوقت الحالي هذا الأمر صعب عليهم، ولهذا كنت أشعر ببعض الإحباط، لكن هذا جزء من اللعبة".
