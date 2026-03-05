إيغور تودور يتجنب السؤال حول إقالته في دفاع غريب عن فشل توتنهام بعد خسارة أول ثلاث مباريات تحت قيادته

اعترف تيودور أنه لا يزال بإمكانه استخلاص الجوانب الإيجابية من المباراة، على الرغم من أن توتنهام قد مدد سلسلة عدم فوزه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 11 مباراة.

وقال: "ربما يبدو هذا غريبًا، لكنني أصبحت أكثر إيمانًا بعد هذه المباراة مما كنت عليه من قبل. لقد رأيت شيئًا ما". "أحتاج إلى اختيار اللاعبين المناسبين لأن القارب يسير في الاتجاه الذي أريده ويجب أن يسير فيه، ومن في القارب يمكنه البقاء. وإلا يمكنهم مغادرة القارب. لذا، عندما يعود اللاعبون الآخرون وأختار اللاعبين المناسبين، أنا متأكد من أننا سنكون فريقًا جيدًا وستعود الانتصارات. ليس من السهل تقبل الوضع الذي نحن فيه الآن، لكن هذا هو الحال".

وفي حديثه إلى قناة TNT Sports المضيفة، أضاف تودور: "كانت مباراتان. بعد البطاقة الحمراء، كانت المباراة الثانية. في الشوط الثاني، حاولنا ورأيت أشياء مثيرة للاهتمام، لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة مثل المشجعين. نحتاج إلى العمل الجاد والإيمان. بعد هذه المباراة، أصبحت أؤمن أكثر من ذي قبل. أعلم أن هذا يبدو غريباً، لكنني رأيت شيئاً في الفريق. حتى في غرفة الملابس بعد المباراة. عندما نكون كاملين، ونختار اللاعبين المناسبين، أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام.

"رأيت بعض الطاقة الإيجابية، وبعض الرغبة في العمل، وبعض الشغف. كان هناك قتال، لكن للأسف البطاقة الحمراء غيرت المباراة. هناك تسع مباريات متبقية. [كريستيان] روميرو سيعود، [كيفن] دانسو كان جيدًا اليوم، [بيدرو] بورو مختلف تمامًا، ربما سيعود آخرون. سنكون جيدين عندما نكون كاملين".