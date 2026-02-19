إيثان نوانيري يستعد لتعزيز مكانته في مرسيليا مع المدرب الجديد بعد أن عالج ميكيل أرتيتا مخاوفه بشأن اللعب

حصل نوانيري على دفعة في الوقت المناسب في مرسيليا، حيث عين العملاق الفرنسي مدربًا جديدًا لتثبيت الأوضاع. كان رحيل دي زيربي المفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه في البداية على أنه انتكاسة كبيرة لأرسنال ولاعبه الشاب الموهوب، نظراً للدور المحوري الذي لعبه الإيطالي في إقناع الغانرز بالموافقة على الانتقال المؤقت. كان دي زيربي الداعم الرئيسي للصفقة، مما ترك نوانيري في حالة من عدم اليقين عندما تغير المشهد الإداري بشكل مفاجئ في جنوب فرنسا.

على الرغم من الفترة الفوضوية التي مرت بها النادي خلف الكواليس - والتي شهدت رحيل المدير الرياضي مدي بنعطية وعودته إلى منصبه في غضون 48 ساعة - إلا أن مرسيليا تصرفت بحزم لملء الفراغ التدريبي. أعلن مرسيليا يوم الأربعاء أن بيي قد تولى زمام الأمور. المدافع السابق لنيوكاسل يونايتد هو وجه مألوف للجماهير المحلية، حيث مثل مرسيليا خلال مسيرته الكروية المتميزة، وهو يعود الآن إلى نادٍ في حاجة ماسة إلى هوية تكتيكية.

يُنظر إلى هذا التعيين على أنه خطوة جريئة من قبل إدارة مرسيليا، خاصةً بالنظر إلى أن المدرب البالغ من العمر 48 عامًا قد تم إقالته من رين الأسبوع الماضي بعد سلسلة مخيبة للآمال من أربع هزائم متتالية. ومع ذلك، فإن مجمل عمله يشير إلى أن هناك ما هو أكثر من مجرد مبارياته الأخيرة، بالنظر إلى أنه قاد رين إلى ثماني انتصارات في تسع مباريات من نوفمبر إلى بداية هذا العام.