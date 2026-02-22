Getty Images Sport
إيبيريشي إيزي يساوي تييري هنري وروبن فان بيرسي في سجلات تاريخ أرسنال بعد المزيد من البطولات في ديربي شمال لندن ضد توتنهام
تألق إيزي في الديربي
إيزي، الذي سجل ثلاثية ضد منافس أرسنال المحلي في الإمارات، والتي كانت أيضا فوزا 4-1، سجل هدفين ضد توتنهام المتعثر يوم الأحد. ووفقًا لـ Opta، فإن ثنائيته الأخيرة تعني أنه عادل الرقم القياسي في التهديف لكل من هنري وفان بيرسي في هذه المباراة الأيقونية. وهو الآن يتخلف فقط عن هداف أرسنال في الديربي، روبرت بيريس، الذي سجل سبعة أهداف في هذه المباراة، وإيمانويل أديبايور.
العودة من البرد
لم يشارك إيزي سوى في 14 مباراة هذا الموسم، ولم يلعب 90 دقيقة مع أرسنال منذ 23 نوفمبر. ومن المفهوم أنه كان سعيدًا بالعودة إلى الأضواء مع فريق ميكيل أرتيتا، الذي استعاد تقدمه بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي حديثه بعد المباراة، قال صانع الألعاب لشبكة سكاي سبورتس: "أحاول دائمًا أن أكون في تلك المواقف لأكون جاهزًا وأجد المساحة وأعمل بجد للحصول على تلك الفرص. يتطلب الأمر الكثير للوصول إلى هناك، وقد نجحنا اليوم. قدمنا أداءً جيدًا. فعلنا ما كان علينا فعله اليوم، وهذا هو الأهم".
وعندما سُئل عن أهمية الرد على التعادل المخيب للآمال مع وولفز في منتصف الأسبوع، أجاب: "نعم، بالتأكيد هذا هو الأهم. نحن نعرف ما نحن قادرون عليه. علينا أن نلعب المباريات للسيطرة والفوز، ولدينا اللاعبون في الفريق القادرون على ذلك. فوز مهم لنا وسنواصل المسيرة".
وحول فيكتور جيوكيريس، الذي سجل هدفين أيضاً، أضاف: "كان فيك يأمل في ذلك طوال المباراة. يمكنك أن ترى مدى مساهمته في الفريق. ليس فقط بأهدافه، بل بالجهد الذي يبذله ويضع لاعبين مثلي في مواقع جيدة، وهذا يساعد كثيراً، وقد سجل هدفين اليوم وهو يستحقهما بالتأكيد".
تراجع توتنهام نحو منطقة الهبوط
تحتل توتنهام المركز السادس عشر وتواجه خطر الهبوط. ويبتعد النادي اللندني الشمالي بأربع نقاط فقط عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر، ولم يتمكن من الفوز سوى في سبع مباريات من أصل 27.
وفقًا لبي بي سي، سجل أرسنال أكبر فوز له خارج أرضه على توتنهام في الدوري منذ فوزه 5-0 في ديسمبر 1978، في حين أن هذا هو الموسم الثاني الذي يفوز فيه الغانرز في مباراتي الدوري مع توتنهام بثلاثة أهداف أو أكثر، بعد موسم 1934-35.
وقال المدافع ميكي فان دي فين: "كان أرسنال الفريق الأفضل. كنا لا نزال في المباراة عند 1-1، لكن بعد الشوط الثاني، سجلوا هدفًا على الفور، ومن ثم أصبح الأمر صعبًا للغاية.
"كان بإمكاننا الضغط بشكل أفضل. ضغطنا بقوة لكن أرسنال تخلص من ذلك. هذا شيء نحتاج إلى العمل عليه. كانوا الفريق الأفضل اليوم.
"إنه خطر عندما تلعب رجل لرجل، وإذا تأخر لاعب واحد، فستكون مفتوحًا، ولكن عندما تربح الكرة في مكان مرتفع، يكون هناك الكثير من الخيارات المتاحة لنا. ولكن على العكس، عندما يخرجون، يكون ذلك خطرًا كبيرًا".
وحول المدرب المؤقت إيغور تودور، الذي قاد أول مباراة له ضد آرسنال، أضاف فان دير فين: "إنه معنا طوال الأسبوع. عملنا على ذلك كل يوم. إنها أسبوعه الأول ويريد مساعدتنا بكل طريقة ممكنة. لدينا الأسبوع كله للتحضير لمباراة فولهام. نحتاج للفوز بالمباريات. خطوة بخطوة. سنلعب الآن ضد فولهام".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه أرسنال تشيلسي في ديربي لندن آخر يوم الأحد المقبل، بينما سيخوض توتنهام مباراته التالية ضد فولهام في مواجهة أخرى بين فرق العاصمة.
