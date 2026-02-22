إيبيريشي إيزي يساوي تييري هنري وروبن فان بيرسي في سجلات تاريخ أرسنال بعد المزيد من البطولات في ديربي شمال لندن ضد توتنهام

لم يشارك إيزي سوى في 14 مباراة هذا الموسم، ولم يلعب 90 دقيقة مع أرسنال منذ 23 نوفمبر. ومن المفهوم أنه كان سعيدًا بالعودة إلى الأضواء مع فريق ميكيل أرتيتا، الذي استعاد تقدمه بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه بعد المباراة، قال صانع الألعاب لشبكة سكاي سبورتس: "أحاول دائمًا أن أكون في تلك المواقف لأكون جاهزًا وأجد المساحة وأعمل بجد للحصول على تلك الفرص. يتطلب الأمر الكثير للوصول إلى هناك، وقد نجحنا اليوم. قدمنا أداءً جيدًا. فعلنا ما كان علينا فعله اليوم، وهذا هو الأهم".

وعندما سُئل عن أهمية الرد على التعادل المخيب للآمال مع وولفز في منتصف الأسبوع، أجاب: "نعم، بالتأكيد هذا هو الأهم. نحن نعرف ما نحن قادرون عليه. علينا أن نلعب المباريات للسيطرة والفوز، ولدينا اللاعبون في الفريق القادرون على ذلك. فوز مهم لنا وسنواصل المسيرة".

وحول فيكتور جيوكيريس، الذي سجل هدفين أيضاً، أضاف: "كان فيك يأمل في ذلك طوال المباراة. يمكنك أن ترى مدى مساهمته في الفريق. ليس فقط بأهدافه، بل بالجهد الذي يبذله ويضع لاعبين مثلي في مواقع جيدة، وهذا يساعد كثيراً، وقد سجل هدفين اليوم وهو يستحقهما بالتأكيد".