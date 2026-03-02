AFP
إيان رايت "متوتر" قبل مباراة برايتون ويُعرب عن قلقه الشديد بشأن "توتر" أرسنال
أرسنال يتفوق على تشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين في مباراة متوترة
سجل آرسنال الهدف الأول عندما سدد ويليام ساليبا الكرة برأسه من ركلة ركنية، لكن الفريقين دخلا الاستراحة النصفية متعادلين بسبب هدف عكسي مؤسف من بييرو هينكابي. في النهاية، حسم جوريان تيمبر الفوز بضربة رأس في الدقيقة 66، على الرغم من أن النهاية لم تكن مريحة على الإطلاق بالنسبة للمضيفين. واضطر أرسنال إلى الصمود في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث نجا من هدف التعادل الذي سجله ليام ديلاب والذي تم إلغاؤه بسبب التسلل. وأشار رايت إلى أن الفريق الضيف واصل الضغط على ديفيد رايا حتى النهاية، حتى بعد أن أصبح لاعبًا واحدًا بعد طرد بيدرو نيتو لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
رايت قلق بشأن توتر أرسنال في نهاية المباراة
في حديثه مع Premier League Productions، لم يتردد أسطورة أرسنال رايت في تقييمه للمراحل الأخيرة من المباراة. قال: "بمجرد أن أصبح تشيلسي بـ 10 لاعبين، بدأوا في اللعب. كان ذلك مقلقًا. أظهر أرسنال توترًا شديدًا في المراحل الأخيرة من المباراة، عليهم اغتنام الفرص في وقت مبكر حتى يتمكنوا من الاسترخاء في هذه المرحلة. عليهم الفوز الآن، خاصة في المباريات التي يلعبونها على أرضهم. لن يكون ذلك شيئًا يمنحك ثقة كبيرة، لكنه فوز".
يشعر المهاجم الإنجليزي السابق بقلق خاص بشأن المباراة القادمة ضد برايتون، خوفًا من عودة نفس المشاكل. أعرب عن قلقه المتزايد، قائلاً: "نرى في الشوط الثاني من المباريات أنه يمكن التغلب على أرسنال. كان تشيلسي يلعب بعشرة لاعبين، سيكون من الجيد معرفة ما يحدث لأرسنال في الشوط الثاني. الأمر يتعلق بـ "إنجاز المهمة" وأنا سعيد لأن المهمة تم إنجازها، لكنني سأكون متوتراً في المباراة القادمة لأنني أرى ذلك مرة أخرى في الشوط الثاني".
جدل VAR وقرارات التحكيم
ما زاد من إحباط رايت هو قرار VAR المثير للجدل الذي صب في صالح أرسنال عندما بدا أن الكرة اصطدمت بذراع ديكلان رايس داخل منطقة الجزاء. اعترف رايت أنه صُدم لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البلوز، مشيرًا إلى أن رايس بدا وكأنه يمسك جواو بيدرو في ذلك الوقت. "ديكس يمسك به بالفعل. ذراعه مرفوعة هناك والآن تتحرك لأعلى. عندما رأيت ذلك، اعتقدت أنهم سيمنحون ركلة جزاء. لكنك لا تعرف ماذا سيفعلون هناك. إذا نظرنا إلى ركلة الجزاء التي حصل عليها مانشستر يونايتد اليوم، أعتقد أنها ركلة جزاء بالتأكيد".
أوضح مركز مباريات الدوري الإنجليزيالممتاز الحادثة عبر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، دافعًا عن قرار الحكم بمواصلة اللعب. وشرحوا: "تم التحقق من قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء وتأكيده بواسطة VAR - حيث اعتبر أنه لم تكن هناك مخالفة يدوية تستوجب العقوبة مع تحدي رايس لخصمه عندما اصطدمت الكرة بذراعه". بغض النظر عن التفسير، كان هذا لحظة أخرى تركت جماهير الإمارات - ورايت - تشعر بقلق شديد إزاء عدم سيطرة متصدر الدوري على المباراة.
رسالة أرتاتا التكتيكية وبطولات رايا
حاول ميكيل أرتيتا استخدام ذكرى فوز فريقه الساحق 4-1 في ديربي شمال لندن ضد توتنهام لتحفيز لاعبيه في الشوط الأول، على الرغم من أن أداء الشوط الثاني لم يرق إلى ذلك المستوى. كشف الإسباني عن رسالته في غرفة الملابس بعد صافرة النهاية، قائلاً: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكان الشوط الأول ساحقاً للغاية. أعتقد أن الفارق في النتيجة كان يجب أن يكون أكبر. لكن النتيجة كانت 1-1 [في الشوط الأول]. المباراة مستمرة. ذكّرتهم بأننا كنا في نفس الموقف تمامًا ضد توتنهام قبل سبعة أيام في غرفة الملابس تلك. قلت: "انظروا ماذا حدث في الشوط الثاني - لذا سنفعل ذلك مرة أخرى". لكن ربما سيتعين علينا المرور ببعض المراحل الصعبة لنكسب حق الفوز بالمباراة. لقد فعلنا ذلك بالتأكيد".
في اللحظات الأخيرة، اعتمد أرسنال على رايا لإنقاذه، حيث قام الحارس بصدّ رائع لمنع كرة أليخاندرو غارناشو من الدخول إلى الزاوية البعيدة. اعترف أرتيتا بأن تدخل الحارس كان بمثابة منقذ له من التوتر. وقال: "إنه (رايا) حارس مرمى يعرف كيف يحافظ على تركيزه ويحسم مباراة كرة القدم عندما تحتاج إلى ذلك، لأنه في بعض الأحيان لا يشارك على الإطلاق، ثم في لحظة واحدة، عليك أن تكون حاضرًا، وهذا أمر صعب للغاية. التصدي الذي قام به في اللعبة الأخيرة... كانت عرضية، وليست تسديدة، لكنه انتهى بتصدي لا يصدق. حصلت على الزاوية الصحيحة وكاد قلبي يتوقف، لكن يد ديفيد كانت هناك لتعيده إلى الحياة".
