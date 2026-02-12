"إنه يتفاوض" - والد رودري يقدم آخر المستجدات حول مستقبل نجم مانشستر سيتي وسط أنباء عن انتقاله إلى ريال مدريد

كان مستقبل رودري موضوعًا رئيسيًا في كرة القدم الأوروبية لبعض الوقت، حيث يقترب عقده الحالي مع مانشستر سيتي من تاريخ انتهاء صلاحيته في عام 2027. ويُقال إن اللاعب الدولي الإسباني، الذي كان محور هيمنة بيب جوارديولا منذ وصوله من أتلتيكو مدريد في عام 2019، هو الهدف الرئيسي لريال مدريد.

وفي حفل توزيع الجوائز في مدريد، تحدث والد رودري، أنطونيو هيرنانديز، عن التكهنات المحيطة بابنه. وفي حين أكد أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لا يزال سعيدًا في مانشستر، إلا أنه لم يضمن تجديد عقده. وقال هيرنانديز مازحًا للصحفيين عندما سئل عن هذا الأمر: "إذا قلت شيئًا، فسأضطر إلى قتلك". "لا أستطيع أن أقول أي شيء. إنه مرتاح جدًا في مكانه الحالي. من المحتمل أنه لا يعرف بعد [أين سيلعب]. إنه يتفاوض. لكنني لا أعرف شيئًا. التاريخ لم يكتب بعد".