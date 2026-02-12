Getty Images Sport
"إنه يتفاوض" - والد رودري يقدم آخر المستجدات حول مستقبل نجم مانشستر سيتي وسط أنباء عن انتقاله إلى ريال مدريد
مفاوضات العقد وشائعات ريال مدريد
كان مستقبل رودري موضوعًا رئيسيًا في كرة القدم الأوروبية لبعض الوقت، حيث يقترب عقده الحالي مع مانشستر سيتي من تاريخ انتهاء صلاحيته في عام 2027. ويُقال إن اللاعب الدولي الإسباني، الذي كان محور هيمنة بيب جوارديولا منذ وصوله من أتلتيكو مدريد في عام 2019، هو الهدف الرئيسي لريال مدريد.
وفي حفل توزيع الجوائز في مدريد، تحدث والد رودري، أنطونيو هيرنانديز، عن التكهنات المحيطة بابنه. وفي حين أكد أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لا يزال سعيدًا في مانشستر، إلا أنه لم يضمن تجديد عقده. وقال هيرنانديز مازحًا للصحفيين عندما سئل عن هذا الأمر: "إذا قلت شيئًا، فسأضطر إلى قتلك". "لا أستطيع أن أقول أي شيء. إنه مرتاح جدًا في مكانه الحالي. من المحتمل أنه لا يعرف بعد [أين سيلعب]. إنه يتفاوض. لكنني لا أعرف شيئًا. التاريخ لم يكتب بعد".
- Getty Images Sport
الطريق الطويل نحو التعافي
كانت الأشهر الـ 18 الماضية هي الأصعب في مسيرة رودري الحافلة بالإنجازات. بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي في سبتمبر 2024، اضطر لاعب الوسط إلى مشاهدة المباريات من على مقاعد البدلاء لمدة عام كامل، وهو توقف قاسٍ بالنسبة للاعب كان في ذروة عطائه وحصل للتو على جائزة الكرة الذهبية. منذ عودته، لم يكن طريقه للعودة إلى أفضل مستوياته سهلاً على الإطلاق.
تحدث هرنانديز بصراحة عن الأثر النفسي والجسدي الذي خلفته الإصابة على ابنه. "كان الأمر صعبًا لأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، الذي توقف فجأة، ثم اضطر إلى إعادة ضبط نفسه بعد عام والقول إنه يريد أن يعود كما كان من قبل، يواجه صعوبة كبيرة"، أوضح. على الرغم من أن رودري خاض 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، إلا أنه عانى من مشاكل عضلية متكررة، وغاب لأكثر من شهرين بسبب مشاكل في أوتار الركبة.
سباق مع الزمن من أجل كأس العالم
مع اقتراب كأس العالم 2026، أصبحت المخاطر أكبر من أي وقت مضى بالنسبة لرودري. تعتمد إسبانيا على لاعبها المتميز لتثبيت خط الوسط في أمريكا الشمالية، لكن لياقته البدنية لا تزال مصدر قلق. كشف والده أن التركيز الأساسي الآن هو إدارة عبء العمل لضمان وصوله إلى ذروة أدائه في الوقت المناسب للمنتخب الوطني.
"كان هذا العام صعبًا للغاية، لكنه تعافى جيدًا بعد غيابه عن اللعب لمدة عام. هناك دائمًا بعض المشاكل العضلية. لكنه متحمس للغاية للمشاركة في كأس العالم"، صرح هرنانديز. "إنه يتدرب جيدًا، وما عليك سوى النظر إليه لترى ذلك. عاد للعب وفي أول مباراة له كان تقريبًا نفس رودري الذي اعتدنا عليه، لذا فإن ثقتنا به كعائلة مطلقة".
- AFP
إرث من النجاح في الاتحاد
بغض النظر عما يخبئه المستقبل، فقد رسخ رودري مكانته كأسطورة في مانشستر سيتي. لقد كان عنصراً أساسياً في أكثر العصور نجاحاً في تاريخ النادي، حيث فاز بـ 11 لقباً كبيراً، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا المرموق. سيبقى هدفه في نهائي اسطنبول ضد إنتر في عام 2023 محفوراً إلى الأبد في ذاكرة جماهير سيتي.
ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن عقده يضيف طبقة من الإثارة إلى ما قد يكون موسمه الأخير الكامل في النادي. إذا تعثرت المفاوضات، فقد يضطر سيتي إلى اتخاذ قرار صعب بدلاً من المخاطرة بفقدان لاعب قيم مجانًا في عام 2027. في الوقت الحالي، لا يزال التركيز على الملعب، ولكن مع تربص ريال مدريد وعدم توقيع العقد، من المرجح أن تهيمن قصة مستقبل رودري على عناوين الصحف حتى فترة الانتقالات الصيفية.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
