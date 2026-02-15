"إنه هاري كين!" - فينسنت كومباني يتحدث عن هدف مهاجم بايرن ميونيخ في تحطيم "الرقم القياسي المذهل" لروبرت ليفاندوفسكي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني

أعلن ماريو باسلر، أسطورة بايرن ميونيخ، بجرأة في وقت سابق من هذا الموسم أن لاعب المنتخب الإنجليزي لديه ما يلزم لتجاوز ليفاندوفسكي، على الرغم من بذله مجهودًا أكبر على أرض الملعب.

وقال: "أعتقد أن هاري كين لاعب مختلف. لم يكن ليفاندوفسكي من النوع الذي يبذل جهدًا كبيرًا في الدفاع. هاري كين يفعل ذلك.

"يتم استخدام كين أحيانًا كبديل لنيكولاس جاكسون عندما يدخل كبديل، كما أنه يلعب كثيرًا في خط الوسط، حيث يستحوذ على الكرة ويوزعها. أعتقد أن لديه فرصة لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف هذا الموسم. بالنسبة لي، هو مهاجم استثنائي ولاعب العام".

من ناحية أخرى، قال ليفاندوفسكي عن رقمه القياسي: "قلت لنفسي إنني سجلت 41 هدفًا في 29 مباراة في ذلك الموسم. هذا هو الرقم الذي كان في ذهني.

لقد حطمت الرقم القياسي بلعب 29 مباراة. أريد أن أكون صادقًا وأقول إنني أقدر هذا الرقم القياسي أكثر. أنا فخور به. 41 هدفًا في 29 مباراة. رأيت الأمر في هذا السياق أكثر من كونه مسألة حطم الرقم القياسي أم لا".