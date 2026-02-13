Getty Images Sport
"إنه مجنون، سوف يقاتل أي شخص!" - بطل وريكسهام جيمس ماكلين يحظى بدعم لخوض أول مباراة له في الملاكمة الاحترافية ضد جيك بول أو KSI
ماكلين يمارس الملاكمة
كشف ماكلين أنه يسعى إلى تغيير مساره المهني والتوجه إلى عالم الملاكمة بعد اعتزاله كرة القدم. ولد لاعب خط الوسط في ديري بأيرلندا الشمالية وعاد إلى نادي مسقط رأسه بعد ثلاث سنوات قضاها في وريكسهام.
في مقابلة مع نيكي بايرن، عضو فرقة ويستلايف، قال ماكلين في عام 2025: "سأكون صريحًا، لقد استمتعت حقًا [في وريكسهام] حتى الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة. لم يكن الوضع مثاليًا، لم ألعب بقدر ما أريد، وهذا ليس أمرًا جيدًا أبدًا.
"تريد أن تلعب وتريد أن تكون في الملعب. لم أتعامل جيدًا مع عدم اللعب. لا أقول إنها أوقات سيئة، لكنها لم تكن ممتعة بالنسبة لي شخصيًا. عندما تكون أصغر سنًا، تفعل أشياء غبية ولا تتعامل مع المواقف بنضج كما تفعل عندما تكبر.
"في الوقت الحالي، أقوم بتوجيه هذا الإحباط والانزعاج إلى التدريب. في السابق، كنت أرمي بألعابي خارج عربة الأطفال. الآن، أقوم بتوجيه هذا الإحباط إلى كيس الملاكمة ويبدو أن ذلك يساعدني على التخلص من بعض التوتر. تشعر بتحسن بعد ذلك."
مكلين سيقاتل KSI أم جيك بول؟
دخل كل من KSI وجاك بول عالم الملاكمة الشهيرة، مستغلين شهرة قناتيهما على YouTube في جذب أعداد هائلة من المشاهدين.
ويقول جيف هندريك، لاعب منتخب أيرلندا السابق، إن ماكلين "منفتح" على أي خصم محتمل.
وقال لـ Fruity King: "إنه متشوق للغاية لخوض مباراة ملاكمة احترافية. إنه منفتح. لقد قال ذلك، سواء في المقابلات أو على وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن أي شخص يتابعه يرى أنه يمارس الملاكمة معظم الأيام. إنها ليست مجرد هواية بالنسبة له، إنه يحب هذه الرياضة. إنه مصمم على خوض مباراة احترافية، لذا لا أعرف من سيكون خصمه.
"لن أقول إنه لن يخوض مباراة احترافية. ربما سأراهن على أنه سيخوضها. هل يمكنه أن يقاتل جيك بول أو KSI؟
"لقد تدرب بجد على الملاكمة لعدة سنوات. سيكون جيدًا في ذلك. وأعرف من خلال كرة القدم أن لياقته البدنية ممتازة.
"إنه أحد أكثر اللاعبين لياقة بدنية الذين لعبت معهم. لذا سيكون جاهزًا وقادرًا. إذا أتيحت له فرصة خوض مباراة، فهو مجنون، وسيقاتل أي شخص. لذا آمل فقط أن يطلب مني مرافقته إلى الحلبة."
خطوة ماكلين "السريالية"
أعرب ماكلين عن سعادته بالانضمام إلى ديري عند وصوله في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وقال في مؤتمر صحفي: "من غير الواقعي أن أكون هنا وأن هذا قد حدث، لكنني متشوق للبدء. لقد تعامل وريكسهام مع هذا الأمر بروعة تامة، وجعلوا عودتي إلى دياري أسهل ما يمكن. تحدثت إلى المدير [...] وأخبرته أن المكان الذي أريد الذهاب إليه هو دياري.
أحب التحديات في مسيرتي المهنية، وربما يكون هذا الآن أحد أفضل التحديات التي يمكنني مواجهتها. هذا هو آخر نادٍ في مسيرتي المهنية، هنا سأنهي مسيرتي. إذا فزت بلقب الدوري هنا وخرجت بهذه الطريقة، فلن أستطيع كتابة سيناريو أفضل من هذا".
وأضاف مديره، تيرنان لينش: "بالنسبة لي وللفريق، كان الأمر سهلاً للغاية. ما حققه في الملعب يتحدث عن نفسه، ولا داعي لأن أخبرهم بذلك. لكن ما سيضيفه إلى غرفة تغيير الملابس لدينا، تلك الخبرة والانضباط. أنا سعيد للغاية بانضمامه إلينا.
"إنه يرفع مستوى كل ما نقوم به. كل ما عليك فعله هو التحدث معه لتفهم ذلك. الشيء المهم الآن هو أننا يجب أن نقوم بالعمل".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قد يخوض ماكلين مباراة ملاكمة في المستقبل، وهو يضع نصب عينيه هذا الهدف بثبات.
قال: "أريد أن أمارس الملاكمة. تفتح شركة Misfits (شركة ملاكمة) الباب أمام الكثير من الأشخاص الذين ليسوا ملاكمين محترفين لتمنحهم الفرصة للدخول إلى عالم الملاكمة وتجربة ما يعنيه أن تكون ملاكمًا.
"بالتأكيد، هذا شيء أريد القيام به، وقد جرت محادثات خلف الكواليس حول هذا الموضوع، لكنني مرتبط بعقد في الوقت الحالي. إنه بالتأكيد شيء أريد القيام به في المستقبل القريب.
"الكثير من تدريبي الآن هو تدريب على الملاكمة. لدي شغف أكبر الآن بالملاكمة أكثر من كرة القدم. أفضل مشاهدة الملاكمة على مشاهدة كرة القدم. إنه شيء أريد القيام به وهو شيء أريد تجربته لأحذفه من قائمة أمنياتي."
