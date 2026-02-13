"إنه مجنون، سوف يقاتل أي شخص!" - بطل وريكسهام جيمس ماكلين يحظى بدعم لخوض أول مباراة له في الملاكمة الاحترافية ضد جيك بول أو KSI

كشف ماكلين أنه يسعى إلى تغيير مساره المهني والتوجه إلى عالم الملاكمة بعد اعتزاله كرة القدم. ولد لاعب خط الوسط في ديري بأيرلندا الشمالية وعاد إلى نادي مسقط رأسه بعد ثلاث سنوات قضاها في وريكسهام.

في مقابلة مع نيكي بايرن، عضو فرقة ويستلايف، قال ماكلين في عام 2025: "سأكون صريحًا، لقد استمتعت حقًا [في وريكسهام] حتى الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة. لم يكن الوضع مثاليًا، لم ألعب بقدر ما أريد، وهذا ليس أمرًا جيدًا أبدًا.

"تريد أن تلعب وتريد أن تكون في الملعب. لم أتعامل جيدًا مع عدم اللعب. لا أقول إنها أوقات سيئة، لكنها لم تكن ممتعة بالنسبة لي شخصيًا. عندما تكون أصغر سنًا، تفعل أشياء غبية ولا تتعامل مع المواقف بنضج كما تفعل عندما تكبر.

"في الوقت الحالي، أقوم بتوجيه هذا الإحباط والانزعاج إلى التدريب. في السابق، كنت أرمي بألعابي خارج عربة الأطفال. الآن، أقوم بتوجيه هذا الإحباط إلى كيس الملاكمة ويبدو أن ذلك يساعدني على التخلص من بعض التوتر. تشعر بتحسن بعد ذلك."