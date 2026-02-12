"إنه مثل ريان إير" - روي كين يقدم تقييماً قاسياً لصفقة مانشستر يونايتد الصيفية

استهدف كين سيسكو بعد هدفه المذهل. دخل المهاجم من على مقاعد البدلاء واستقبل تمريرة رائعة من بريان مبيومو، وسدد الكرة في الزاوية العليا ليحافظ على سلسلة كاريك الخالية من الهزائم في خمس مباريات. لكن كين يعتقد - بأسلوبه المعتاد - أن هذا مجرد انعكاس لتدهور المستوى في أولد ترافورد، مقارناً إياه بشركة طيران ريان إير.

لكن بعد المباراة، أشاد كاريك بـ سيسكو.

وقال: "إنها تسديدة لا تصدق من تلك الزاوية، أن تصل إلى المرمى وتسجل الهدف - إنه هدف رائع. بن قادر على ذلك. لقد فعل ذلك طوال الوقت. لم يظهر فجأة على الساحة. لقد كان يفعل ذلك، وأثبت أنه قادر على تسجيل الأهداف أيضًا. لقد كان يفعل ذلك في التدريبات معنا أيضًا.

"ليس مفاجئًا، بصراحة. أعتقد أن هذا ما يفعله، هذا ما يجيده".