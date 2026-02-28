"إنه عالم حديث!" - بيب جوارديولا ينتقد مشجعي ليدز بعد أن قابل لاعبو مانشستر سيتي بالاستهجان لكسرهم صيامهم أثناء المباراة

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "نحن نعيش في عالم حديث، أليس كذلك؟ [ترى] ما يحدث في العالم اليوم. احترم الدين والتنوع، هذا هو المهم. تقول الدوري الإنجليزي الممتاز أنه يمكنك الحصول على دقيقة أو دقيقتين، يمكنك أن تسمح للاعبين [الصائمين] بالقيام بذلك [الإفطار]. هذا هو الحال، للأسف. بالطبع هم [اللاعبون] يعرفون ذلك. تناولنا القليل من الفيتامينات لأن [ريان] شيركي و[ريان] آيت نوري لم يأكلا اليوم. لا أكثر من ذلك. السؤال هو، هل يمكنهم القيام بذلك أم لا؟ ما المشكلة؟"