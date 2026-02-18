Getty Images Sport
ترجمه
"إنه آلة! - لويس دياز فخور بكونه زميل هاري كين في الفريق، حيث يسلط نجم ليفربول السابق الضوء على التأثير المذهل للمهاجم في بايرن ميونيخ
تأثير هاري كين
اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان غزير الإنتاج في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة منذ انضمامه إلى العملاق الألماني، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 11 هدفًا آخر لفريق فينسنت كومباني المتألق في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. كان شراكته مع كين عاملاً أساسيًا في موسمه الأول المثالي، حيث قدم الكولومبي 10 تمريرات حاسمة للإنجليزي حتى الآن. بشكل عام، سجل كين 41 هدفًا في 35 مباراة فقط في جميع المسابقات ليحافظ على تنافسية العملاق الألماني في جميع الجبهات.
كانت فرصة اللعب إلى جانب كين بمثابة اكتشاف، على الرغم من مواجهته لقبطان إنجلترا عدة مرات خلال فترة لعبهما معًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الكولومبي لشبكة سكاي سبورت: "أنا فخور جدًا باللعب في فريق مع هاري ومايكل [أوليس]". "إنهما رائعان من الناحية الفنية. هاري، على سبيل المثال، يقوم بكل شيء بشكل جيد. لقد فاجأني كثيرًا. رأيته يلعب في إنجلترا لأننا لعبنا أيضًا ضد توتنهام عدة مرات. لكن رؤيته في الفريق المنافس شيء، والأمر الآخر هو مشاركته غرفة الملابس والتدريب معه كل يوم... ورؤية كيف يعمل معنا كفريق، وكيف يتحرك، وكيف يتراجع إلى الخلف، ويطلب الكرة، وبالطبع كيف يسجل الأهداف. إنه آلة. إنه حقًا يجيد كل شيء. أنا فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا الهجوم".
- Getty Images Sport
ثناء كبير على مايكل أوليز
أوليس، الذي يستمتع بموسمه الثاني الرائع في ألمانيا، حصل على تقييمات رائعة من دياز بفضل براعته الفنية وأدائه الدفاعي. أوضح دياز: "مايكل يدمر خصمه في المواجهات الفردية، فهو بارع جدًا من الناحية الفنية ويصنع الفارق. إنه شخص هادئ. على أرض الملعب، هو شخص متواصل للغاية. يساعد كثيرًا، ينتبه إلى العديد من التفاصيل ويقول أحيانًا: "هيا، دافعوا هكذا وهكذا". هذه التفاصيل هي التي تجعلك تنمو كلاعب كرة قدم وتساهم في شعورك بالراحة. مرة أخرى: من الرائع اللعب مع لاعبين مثله".
ترقى إلى مستوى السعر
انضم دياز إلى بايرن ميونيخ قادمًا من ليفربول الصيف الماضي مقابل مبلغ قُدر بنحو 70 مليون يورو، ووقع عقدًا لمدة أربع سنوات. إن خلافة عظماء بايرن ميونيخ التاريخيين تأتي مع ضغوط مالية كبيرة، خاصة بالنظر إلى المبلغ الضخم الذي دفعه النادي لليفربول. ومع ذلك، فإن دياز مصمم على ألا تدفعه الأرقام إلى التأثير على أدائه في الملعب.
وقال: "لقد واجهت بالفعل سؤالاً من أحد الصحفيين حول قيمة انتقالي في اليوم الذي وقعت فيه العقد. سألني إن كنت أحد أغلى اللاعبين وما إلى ذلك". "قلت له حينها: إذا كان هذا النادي يعتمد عليّ، فسأحاول فقط أن أقدم الإجابة على أرض الملعب. لم أكن أنوي الضغط على نفسي بسبب ذلك أو إقناع نفسي بأنني يجب أن أكون الأفضل الآن. لا، كان الأمر ولا يزال يتعلق بالفريق. أردت أن أخطو خطوة بخطوة، لأتأقلم أولاً مع الفريق ومن ثم أقوم بعملي. خضت بعض المباريات الجيدة هناك ويجب أن أقول إنني أشعر براحة أكبر بعد بضعة أشهر".
لم تخلو عملية الانتقال من العقبات، خاصة خارج الملعب، حيث شكل التغيير الثقافي من ميرسيسايد إلى ميونيخ تحديات لعائلته. وأضاف دياز: "عندما اتصل بي بايرن، كان واضحًا لي منذ اللحظة الأولى أنني أريد اختيار هذا الانتقال. لقد ملأني ذلك بالفخر لأنني كنت أعرف النادي منذ فترة طويلة وكنت أعرف بشكل أساسي ما يمكن أن أتوقعه هناك. كان قرارًا جيدًا - قرارًا بانضمام إلى فريق رائع ومذهل. وعندما تنتقل إلى مكان جديد، فمن الطبيعي أن ترغب في بذل قصارى جهدك والشعور بالراحة في المكان الذي أنت فيه. السعادة هي أهم شيء للاعب ولعائلته أيضًا. كان من الصواب تمامًا أن آتي إلى هنا. كان من الواضح لي أنني سألتقي بمجموعة رائعة من لاعبي كرة القدم هنا وسأجد ناديًا يتمتع ببنية تحتية متميزة وملاعب تدريب رائعة. لم يكن لدي أي شك في ذلك. كان أصعب شيء بالنسبة لي ولعائلتي هو اللغة، ولا يزال كذلك... لكنني كنت أعلم أنني سأتأقلم جيدًا هنا، وأنني سأساهم في نجاح الفريق - كما فعلت من قبل في ليفربول. لذلك، راهن نادي بايرن ميونيخ عليّ وأنا أحاول أن أرد هذه الثقة على أرض الملعب".
- Getty Images Sport
التفكير في شائعات ويرتز
على الرغم من نجاح التشكيلة الحالية، سُئل دياز أيضًا عن سعي النادي الموثق جيدًا وراء نجم باير ليفركوزن السابق فلوريان فيرتز، الذي رفض في النهاية بايرن ميونيخ لصالح ليفربول، حيث واجه الكثير من الانتقادات وسط موسمه الأول الصعب. وتحدث الجناح عن الموقف بتواضعه المعهود، قائلاً: "هناك أسباب وراء عدم قدوم فلوريان إلى هنا في النهاية. أنا هنا الآن، والحمد لله أن الأمر سار على هذا النحو. أنا سعيد جدًا ومسرور بذلك".
مع سعي بايرن بقوة للفوز بالألقاب الكبرى، يبدو اندماج الكولومبي سلسًا. إن نهجه المتواضع تجاه زميله "الآلي" وسعره يشيران إلى أنه لاعب يتوافق تمامًا مع فلسفة النادي. إذا كان أداؤه في بداية الموسم هو المعيار، فإن خسارة ليفربول هي مكسب كبير لبايرن الذي يسعى للفوز باللقب القاري مرة أخرى.
إعلان