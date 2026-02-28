Getty Images Sport
"إنه آخر لقب" - ليا ويليامسون تعترف بأنها تستهدف الفوز بكأس العالم 2027 مع فريق ليونيسز
ويليامسون يتطلع إلى إكمال مسيرته الكروية
لم تكن ويليامسون جزءًا من تشكيلة إنجلترا 2023 التي وصلت إلى نهائي كأس العالم في أستراليا، وهي مصممة على مساعدة فريقها في تحقيق نتيجة أفضل في بطولة الصيف المقبل. كانت قائدة فريق Lionesses جزءًا لا يتجزأ من النجاح تحت قيادة سارينا ويجمان، حيث قادت منتخبها إلى الفوز ببطولة أوروبا مرتين متتاليتين في بلدها وفي سويسرا.
بعد أن أبعدتها إصابة في الرباط الصليبي الأمامي عن البطولة الأخيرة، قد تكون النسخة القادمة التي ستستضيفها البرازيل فرصة لويليامسون لإكمال حصيلتها من الألقاب. مع إنجلترا، بالإضافة إلى اللقبين الأوروبيين، قادت ويليامسون منتخب بلادها إلى أول لقب في نهائي فيناليسما في عام 2023.
مع أرسنال، حصلت ويليامسون على نفس القدر من التكريم وفازت بكل الألقاب الممكنة. كانت لها دور حاسم في فوز الغانرز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسمالماضي، وأضافت كأس أبطال أوروبا للسيدات إلى رصيدها في بداية عام 2026. أضيف هذا إلى قائمة إنجازاتها المثيرة للإعجاب بالفعل، بما في ذلك لقب واحد في الدوري الإنجليزي للسيدات، وكأسان للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس دوري.
ويليامسون يريد كأس العالم
في حديثها مع BBC Sport، كشفت ويليامسون عن رغبتها الشديدة في أن تصبح أول لاعبة إنجليزية ترفع كأس العالم منذ بوبي مور في عام 1966.
وقالت: "آخر شيء على قائمتي هو بالطبع كأس العالم. في مسيرتي المهنية، هذا هو آخر لقب أريد الفوز به. الجميع يريده، ومرحلة كرة القدم النسائية الآن غير متوقعة للغاية. هناك الكثير من الفرق الجيدة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة، وأعتقد أن هذا يجعلك ترغب في الفوز به أكثر".
أول فوز في بطولة أمم أوروبا "غير وجه كرة القدم"
بالتفكير في الفوز الأول ببطولة أوروبا مع إنجلترا في عام 2022، شاركت ويليامسون مدى أهمية هذا النجاح لها ولإنجلترا بشكل عام. "هذا هو جمال الأمر - كان الجميع يعلمون أنهم جزء من هذا الإنجاز. يمكنك التعمق في تاريخ كرة القدم النسائية، ولكن يمكنك أيضًا أن تذهب مباشرة إلى أول كأس فازت به إنجلترا منذ 56 عامًا أو أيًا كان عدد السنوات".
وأضافت ويليامسون أن اللقب "غير مشهد كرة القدم وأنا سعيدة جدًا بفوزنا به لأنني أعتقد أن البلاد كانت مستعدة لفعل شيء به وأعتقد أننا رأينا ذلك.
لقد غير كل شيء. لقد انتقلنا من عدم معرفة أحد بنا إلى معرفة الجميع بنا بين عشية وضحاها، نوعًا ما. هذا فهم مشترك بيننا جميعًا نحن الفتيات ونتحدث عنه... كان علينا أن نقبل أننا ربما لن نشعر بذلك مرة أخرى. كان ذلك لحظة كبيرة وأعتقد أن ذلك يغير حياتك. هل يمنحك ذلك دافعًا للذهاب والقيام بشيء آخر أم أنه مثل، أنا راضية بذلك؟"
أرسنال يتطلع إلى تكرار إنجازه في دوري أبطال أوروبا
يحتل فريق أرسنال بقيادة ويليامسون المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ويحاول تقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في الترتيب المؤهل لدوري أبطال أوروبا. ويبتعد فريق الغانرز بأربع وخمس نقاط عن تشيلسي ومانشستر يونايتد على التوالي، لكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين مقارنة بمنافسيه بعد تأجيل مباراته ضد برايتون في وقت سابق من هذا الشهر.
يبدو أن اللحاق بصدارة الدوري التي يحتلها مانشستر سيتي أمر بعيد المنال بالنسبة لفريق رينيه سليجرز هذا الموسم، حيث أن فارق 13 نقطة كبير جدًا على الرغم من مباراتين مؤجلتين. على الرغم من ذلك، سيكون لدى فريق الغانرز فرصة للدفاع عن لقبه الأوروبي ضد تشيلسي.
بشأن نجاح العام الماضي، أضافت ويليامسون أنه على الرغم من الفوز، فإنها لا ترغب في إعادة تجربة المباراة النهائية ضد برشلونة. قالت: "كنت أعاني من ألم شديد من البداية إلى النهاية - عاطفياً وجسدياً. كان الجو حاراً للغاية، وكنت على وشك الإصابة بضربة شمس... لم أكن في حالة جيدة".
