"إنهم ليسوا ناديًا كبيرًا" - أنجي بوستيكوغلو يصدر حكمًا قاسيًا على توتنهام بعد إقالة توماس فرانك
إقالة بوستيكوغلو بعد كسر لعنة الألقاب
تم إعفاء المدرب الدنماركي فرانك من مهامه في 11 فبراير، بعد أن حقق 13 فوزًا فقط من 38 مباراة قادها. وتراجع توتنهام إلى المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم الماضي في مركز أقل من ذلك.
أشرف بوستيكوغلو على هبوط الفريق نحو منطقة الهبوط، لكنه حقق نجاحًا قاريًا وحصل على أول لقب له منذ 2008. لم يكن ذلك كافيًا لإبقائه في منصبه، حيث ادعى المدرب البالغ من العمر 60 عامًا أنه كان دائمًا يقاتل من أجل قضية خاسرة - حيث كانت يداه مقيدة في كثير من الأحيان في سوق الانتقالات.
بوستيكوغلو يشرح لماذا لا يعتبر توتنهام "ناديًا كبيرًا"
أخبر بوستيكوغلو موقع The Overlap عن سبب معاناة توتنهام في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، حتى أن مدربين مثل ماوريسيو بوكيتينو وجوزيه مورينيو فشلوا في تلبية التوقعات. وقال: "إذا نظرت إلى قائمة الأسماء، فستجد أنه لا يوجد موضوع مشترك بينهم فيما يحاولون القيام به. أعتقد أن جزءًا من هوية توتنهام - لعدم وجود كلمة أفضل - هو أنهم يحبون أن تلعب فرقهم بطريقة معينة.
"من العدل أن نقول إنهم كانوا يسيرون في هذا الاتجاه مع ماوريسيو، ولكن في الوقت نفسه، أعتقد أن الناس استخفوا بتأثير هاري (كين) خلال تلك الفترة. لو كان هاري معنا في تلك السنة الأولى، فأنا مقتنع بأننا كنا سننهي الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. حتى بعد رحيله، لا يمكن سد تلك الفجوة. هذا مستحيل.
"لذا، عندما تنظر إلى هؤلاء المدربين، كما قلت، فقد انتقلوا من، كما تعلم، طريقة لعب معينة لـ ماوريسيو والتي أعتقد أنها تناسب هوية النادي، ثم كان الأمر المهم هو أنهم لم يفوزوا بأي شيء. نحن بحاجة إلى فائزين. لذا، دعونا نختار جوزيه. جوزيه يقودهم إلى نهائي الكأس، ثم يطردونه قبل أسبوع من المباراة.
"لذا، إذا كنت تتحدث عن الفائزين، حسناً، في مباراة واحدة، لا أمانع أن يكون جوزيه مدرباً لفريقي في مباراة واحدة فقط. ما سيحدث بعد ذلك هو... ثم، كما تعلم، جاء أنطونيو [كونتي] لأنه، مرة أخرى، فائز آخر، كما تعلم، ثم رحل أنطونيو وجئت أنا.
"يقولون، حسناً، نريد كرة القدم، كما تعلم. مع أنطونيو، وصلنا إلى دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نحصل على كرة القدم. لذا نريد كرة القدم وأنت لديك كرة القدم، على الرغم من أن جيناتي تجعلني أفوز أيضاً.
"لذا نسير في هذا الطريق. هذا ما أعنيه. من المثير للفضول حقًا أن نفهم ما الذي يحاولون بناءه؟ ما هم؟ من الواضح أنهم بنوا ملعبًا لا يصدق، ومرافق تدريب لا تصدق. لكن عندما تنظر إلى النفقات، خاصة هيكل الأجور، فإنهم ليسوا ناديًا كبيرًا".
بوستيكوغلو يكشف عن الأهداف التي فشل توتنهام في تحقيقها
وأضاف: "رأيت ذلك لأننا عندما كنا نحاول التعاقد مع لاعبين، لم نكن في سوق هؤلاء اللاعبين. هناك لاعبون معينون نحن... أعني، في نهاية سنتي الأولى، عندما احتللنا المركز الخامس، بالنسبة لي، حسناً، كيف تنتقل من المركز الخامس إلى المنافسة الحقيقية؟ حسناً، كان علينا التعاقد مع لاعبين جاهزين للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"لكن احتلال المركز الخامس في ذلك العام لم يؤهلنا لدوري أبطال أوروبا، لم يكن لدينا المال. لذلك انتهى بنا الأمر بالتعاقد مع دوم سولانكي، الذي كان... كنت متحمسًا جدًا له، أنا معجب به حقًا، وثلاثة مراهقين.
"كما تعلمون، كنت أنظر إلى بيدرو نيتو و[بريان] مبيومو و[أنطوان] سيمينيو في ذلك الوقت، ومارك جوي، لأنني قلت إننا بحاجة، إذا كنا سننتقل من المركز الخامس إلى هناك، إلى ما ستفعله الأندية الكبرى الأخرى في ذلك الوقت. وهؤلاء المراهقون الثلاثة لاعبون شباب متميزون وأعتقد أنهم سيكونون لاعبين رائعين لتوتنهام، لكنهم لن ينتقلوا من المركز الخامس إلى الرابع والثالث.
"لكن ما كان يخرج من النادي هو أننا نادٍ قادر على المنافسة على جميع الجبهات". عندما تقول ذلك، من الواضح أنك تتمتع بخبرة كبيرة كمدرب، فقد دربت في جميع أنحاء العالم في أندية معينة. هل توتنهام مختلف عن تلك الأندية الأخرى من حيث تحقيق ما تريد على أرض الملعب أو السعي إلى المضي قدماً بالنادي؟ حسناً، كلها فريدة من نوعها، وكلها مختلفة. لكن، كما تعلم، عندما تدخل توتنهام، ما تراه في كل مكان هو "الجرأة هي الفعل". إنها في كل مكان. ومع ذلك، فإن أفعالهم تكاد تكون نقيض ذلك.
"سواء كنت تحبه أو لا تحبه، أعطِ دانيال [ليفي] حقه لأن هذا المسار أدى إلى إنشاء ملعب جديد ومرافق جديدة، ولكن باتخاذ مسار آمن، أعتقد أنهم لم يدركوا أنه لكي تفوز بالفعل، عليك أن تخاطر في مرحلة ما. وهذا هو جوهر النادي.
"ما زلت أشعر أن توتنهام كنادٍ يقول "نحن أحد الكبار"، لكن الحقيقة هي أنني لا أعتقد أنهم كذلك من واقع تجربتي على مدار العامين الماضيين في كيفية تصرفهم".
صفقات الانتقالات تضع توتنهام في ظل أرسنال
وتابع حديثه عن أعمال التوظيف، التي غالبًا ما تقع في ظل منافسيها اللدودين من شمال لندن: "عندما يحتاج أرسنال إلى لاعبين، فإنه ينفق مائة مليون على ديكلان رايس. لا أرى توتنهام يفعل ذلك. ربما الآن، لا أعرف. ولكن ليس في تاريخي، ولا حتى قبل أن أكون موجودًا.
"وكثير من ذلك كان، حسناً، كانوا يبنون ملعباً، لذا من الواضح أن الموارد المالية كانت تشكل تحدياً. أعتقد أن ما لم أدركه هو مدى تأثير دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أن هذا هو سبب وجود هذا اليأس دائماً، لأن ذلك كان يوفر المال، كما تعلم.
"هذا يعني أن في سنتي الأولى، كانوا قد احتلوا المركز الثامن في العام السابق. فقدنا هاري قبل يومين من مباراة برينتفورد في المباراة الأولى. عليّ أن أحاول، وهذا أمر صعب. إنه أمر صعب. كدنا نصل إلى هناك. أعني، لو كان المركز الخامس في أي عام آخر، لكان ذلك كافياً على الأرجح.
"وإذا فعلنا ذلك، ربما في العام الماضي، لما اشترينا ثلاثة مراهقين. لكنني ما زلت لا أعتقد أن الأمر يتعلق برسوم الانتقال أو الرواتب التي تجذب اللاعبين. أعني، متى كانت آخر مرة وقع فيها توتنهام مع لاعب ما وأنت تقول "واو"؟
فرانك يُقال من منصبه مع اقتراب مباراة ديربي شمال لندن لتوتنهام
لم يتمكن فرانك من تحقيق انعكاس في الحظوظ بعد رحيل بوستيكوغلو، على الرغم من خبرته المفيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من الفترة التي قضاها في قيادة برينتفورد. يُعتبر فرانك مدربًا آخر لم يحظ بالدعم الكافي من رؤسائه.
قال بوستيكوجلو عن التغيير الأخير في مقعد تدريب توتنهام: "لقد خلقت بيئة من عدم اليقين لأنه لا توجد ضمانات، بغض النظر عن المدربين الذين تجلبهم، لأنهم استعانوا بمدربين من الطراز العالمي ولم يحققوا النجاح، ولماذا؟
"ما سبب هذا التغيير الكبير؟ تعلمون أن توماس كان قادمًا، فما هو هدفه؟ ما هو هدف النادي؟ في بداية العام، كان من الواضح أن الهدف هو المنافسة على جميع الجبهات، لكن النادي لم ينافس على جميع الجبهات منذ فترة طويلة.
"كما أن الشخص الأكثر تأثيرًا في النادي على مدار العشرين عامًا الماضية سيغادر أيضًا، لذا إذا كنت ستقوم بتغيير جذري كهذا، عليك أن تدرك أنه سيكون هناك بعض عدم الاستقرار. هل كان توماس يعلم أنه سيواجه ذلك؟ لا أعرف.
"إنه رحيل عادل من وجهة نظري، وأي شخص يدرس اللعبة، لم يكن الأمر كما لو كان تطوراً من وجهة نظري. لقد بنيت هذا النوع من الفريق، لعدم وجود كلمة أفضل، ليلعب بطريقة معينة لعدد من السنوات، وهو يأتي نوعاً ما، وكما قلنا، توتنهام نادٍ غريب."
الموعد التالي على أجندة توتنهام هو ديربي مع غريمه القديم أرسنال، حيث سيستضيف توتنهام أرسنال في ملعب توتنهام هوتسبير في 22 فبراير. يبقى أن نرى من سيتولى المسؤولية عن تلك المباراة، ومباريات دوري أبطال أوروبا القادمة - مع التقدم المحرز في الدور الـ16 من تلك المسابقة.
