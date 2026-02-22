Getty
"إنها مهمة شاقة" - جيسي لينجارد يوجه تحذيرًا بعد أن ارتبط اسم نجم مانشستر يونايتد السابق بصفقة انتقال مفاجئة
لينجارد لاعب حر بعد مغادرته نادي سيول
بعد انتهاء مغامرته الآسيوية في الشرق الأقصى، صرح لينجارد لصحيفة الغارديان أنه مستعد للتفاوض مع فرق من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فرق من "أوروبا والسعودية والإمارات العربية المتحدة".
تمت مناقشة العودة إلى كرة القدم البريطانية في مرحلة ما، حيث تم حث ريان رينولدز وروب ماك على ضم لاعب مثبت في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى فريق ريكسهام. حتى أنه تم اقتراح أن وست هام قد يميل إلى وضع شروط لرجل سبق أن لعب معهم على سبيل الإعارة.
لينجارد حذر من الخروج من منطقة الراحة الخاصة به
لم يتم إبرام أي صفقات هناك، مما ترك لينجارد في موقف غير واضح. ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لديه عرض من البرازيل لينظر فيه. عاد فريق ريمو إلى الدوري البرازيلي الممتاز للمرة الأولى منذ 31 عامًا، بعد أن هبط إلى الدرجة الثالثة، ويضع خططًا طموحة.
لينجارد في مرمى أنظارهم، لكن خبير كرة القدم في أمريكا الجنوبية تيم فيكيري حذر لاعب المنتخب الإنجليزي الذي خاض 32 مباراة دولية من مدى صعوبة اتخاذ خطوة أخرى خارج منطقة راحته.
لماذا سيواجه لينغارد صعوبات في البرازيل
قال فيكيري لمحطة talkSPORT: "إنه في مفاوضات مع نادٍ يدعى Remo، مما يعني أن العديد من الأندية البرازيلية الكبرى بدأت حياتها كأندية تجديف. على أي حال، هذا أمر غير متوقع بعض الشيء.
"ريمو يقع في شمال البرازيل، في مدينة بيليم، والتي تعني بالبرتغالية بيت لحم. كان هناك لاعب برازيلي ذهب للعب هناك، وقال: "أشعر بالفخر الشديد للعب في المكان الذي ولد فيه المسيح". وكان لا بد من توضيح أن هذا ليس صحيحًا.
"لكن على أي حال، ما أستغربه هو ما يحدث هنا، لأن ريمو صعد حديثًا إلى الدوري الممتاز والجميع يتوقع أن يعود إلى الدرجة الثانية مباشرة. بعد ثلاث جولات في البطولة البرازيلية، حقق الفريق تعادلين وهزيمة واحدة. إنها مهمة صعبة التي ستقوم بها هناك، جيسي لينجارد. إذا كنت ستذهب إلى هناك، فستكون مهمة صعبة. أولاً، لأنك ستكافح ضد الهبوط طوال العام.
"ثانياً، لأنك إذا نظرت إلى الخريطة، ستجد أن قلب كرة القدم البرازيلية يقع في الجنوب الشرقي. ريو، ساو باولو، وبيلو هوريزونتي. أما ريمو، حيث يقعون، فكل مباراة خارج أرضهم تقريباً تتطلب رحلة طيران مدتها أربع ساعات. البرازيل بلد شاسع. لذا، هناك طرق أسهل لكسب المال من التوقيع مع ريمو.
"ما أتساءل عنه، وهذا يضعني في مكان ديك داستاردلي وقبعته المضحكة، هو أنني في هذه الظروف سأطيل المفاوضات قليلاً، لأرى ما إذا كان هناك أي شخص آخر سيأتي. ربما سيكون هناك المزيد من الأندية البرازيلية... هذا ما سأفعله في موقفه".
ما هو مستقبل لينجارد؟ قرار مهم بشأن مستقبله على وشك أن يتخذ
شهد لينجارد تحركًا مفاجئًا آخر، إلى هولندا. المهاجم السابق لمانشستر يونايتد روبن فان بيرسي هو من يتخذ القرارات كمدير لفريق فينورد، وقد استقطب بالفعل راحيم ستيرلينج بعد أن أطلق تشيلسي سراحه.
وأشارت تقارير في إنجلترا إلى أن فرقًا إيطالية قد دخلت في المنافسة أيضًا، مما سيسمح لينجارد بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بدلاً من الدوري البرازيلي. لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله على المدى الطويل حتى الآن، لكنه يحتاج إلى اختيار وجهة جديدة بسرعة بعد أن غاب عن عدة أسابيع من المنافسات. أينما ذهب، سيحتاج إلى استعادة لياقته البدنية وحدة ذهنه قبل أن يشارك في أول مباراة له.
يعتقد لينجارد أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، حيث تجدد حبه للعب في كوريا الجنوبية بعد أن خاض موسمًا صعبًا مع نوتنغهام فورست عقب عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022. ومن المؤكد أن الانتقال المفاجئ إلى البرازيل سيقدم للوسط الغامض الكثير من التحديات الجديدة وفرص المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
