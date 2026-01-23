إنفلونسر الكرة النسائية | لغة الحب والمال.. خفايا وراء عدم استمرار الرحالة أليشا ليمان مع أي فريق!

في عالم كرة القدم النسائية، لا يوجد اسم يثير الجدل ويخطف الأضواء بقدر السويسرية أليشا ليمان.
ولكن المفارقة العجيبة تكمن في أن هذا الصخب الإعلامي الهائل لا يقابله استقرار فني داخل المستطيل الأخضر.
فمع إعلان نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع "ملكة إنستجرام" بعد تجربة كارثية قصيرة في إيطاليا مع نادي كومو، يعود السؤال ليطرح نفسه بقوة: هل أصبحت أليشا ليمان مشروعًا تجاريًا متنقلًا أكثر منها لاعبة كرة قدم؟ ولماذا لا تستطيع هذه النجمة البقاء في نادٍ واحد لفترة طويلة؟
القصة ليست مجرد انتقالات عادية، بل هي رحلة معقدة تتأرجح بين نداء القلب وسطوة المال، وهنا نكشف الخفايا الخمس التي تحكم مسيرة اللاعبة الأكثر متابعة في العالم: