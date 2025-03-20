"مثل العودة إلى عام 1980!" .. إنزو ماريسكا يتعرض للانتقاد بسبب الأساليب 'المملة' في الهزيمة أمام أرسنال

تعرض إنزو ماريسكا للانتقاد بسبب تكتيكاته "المملة" في هزيمة آرسنال، ويعتقد ويليام جالاس أن تشيلسي كان يجب أن يواصل مع ماوريسيو بوتشيتينو.

يستمر المقال أدناه يستمر المقال أدناه يستمر المقال أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل خسر تشيلسي أمام أرسنال في ديربي لندن

ماريشكا تحت التدقيق بعد أربعة انتصارات فقط في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي

يعتقد غالاس أن تشيلسي كان أفضل تحت قيادة بوتشيتينو تابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱